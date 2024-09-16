消委會港車北上｜12款「交強險」保費相差四成　內地三保不包乘客

自疫情開關後，不少港人於節假日「港車北上」經港珠澳大橋，到珠海及中山等地吃喝玩樂，惟兩地的保險法規不同，駕駛者需要為車輛額外購買「交強險」。消委會今日（16日）公布調查結果，發現各保險公司的賠償限額相同，年度保費卻相差近40%，最便宜是三井住友保險及Well Link General Insurance，只需832元、最高則是安盛保險的1,159元。



惟交強險的賠償額，未必足以應付交通事故引致的賠償責任。消委會建議，駕駛者可購買「商業險—第三者責任」加強保障，惟內地的第三者責任保險，與本港第三者保險並不同，內地版並不涵蓋承保車輛上的乘客，若駕駛者希望為乘客增添保障，則應加購「商業險—車上人員責任」。



近年，不少港人於節假日「港車北上」經港珠澳大橋，到珠海及中山等地吃喝玩樂。

交強險賠償限額相同 三井住友保費收$832最平

根據內地法律，內地駕駛者，必須為車輛投保強制性保險（即交強險），性質與香港的第三者風險投保相似。消委會調查本地12間保險公司的交強險計劃，發現賠償限額相同，包括導致他人遭受身體傷殘或死亡、醫療費用、引致他人財產損失等。惟不同公司收取的費用，卻存在不同程度差異。

若以6座以下車輛為例，交強險計劃的年度保費，最低為832元，分別是三井住友保險及Well Link General Insurance，最高則是安盛保險的1,159元，相差近40%。至於6至8座的車輛，所需保費則介乎963元至1,342元，相差金額同樣近40%。

消委會指，由於中銀集團保險沒有向消委會提供資料，惟官方網站列出的保費表為「交強險」及「商業險」的合共保費，因此相關資料不適宜與另外11間保險公司直接比較。

2024年七一假期，珠海山姆超市停車場有逾10輛港車停泊，部份車主正擺放「戰利品」，打算在塞車高峰期前回港。（資料圖片／歐陽德浩攝）

第三者責任保費相差65% 世聯保險$1,666最貴

然而，雖然購買交強險符合內地法定保險的要求，惟交強險的賠償額，未必足以應付交通事故引致的賠償責任，消委會建議，駕駛者可額外購買非強制性的「商業險—第三者責任」加強保障。

不過，第三者責任的保費差額巨大，剔除未提供資料的保險公司，若6座以下的車輛及保障額200萬人民幣為例，年度保費最低為1,009元，分別是中國交銀保險、中國太平保險（香港）及三井住友保險，最高為世聯保險的1,666元，相差約65%。至於6至8座的車輛，所需保費則介乎1,194元至1,941元，相差逾60%。

2024年七一假期，珠海山姆超市停車場有逾10輛港車停泊，部份車主正擺放「戰利品」，打算在塞車高峰期前回港。（資料圖片／歐陽德浩攝）

內地第三者責任不包乘客 可額外加購「車上人員責任」保險

消委會亦提醒，內地的第三者責任保險，與本港第三者保險並不同，該內地保險並不涵蓋承保車輛上的乘客，若駕駛者希望為乘客增添保障，則應加購「商業險—車上人員責任」。不過是調查發現，最高的保額亦只有每人每次事故20萬元人民幣，保障或未足夠。

「車上人員責任」保險相差達一倍 最平世聯保險每人收$24

至於車上人員責任保險方面，每個座位的年度保費介乎23元至467元不等，共10間保險公司提供人民幣10萬元保障額，又以安盛保險的保費最低，每位乘客23元（只限於8人車），其次為世聯保險的24元，最高則是安聯環球企業及專項保險，每位乘客48元，即相差達一倍。

是次調查發現，車上人員責任保險要求所有乘客座購買保險，即不能逐個座位投保。以5人私家車為例，扣除司機座後，即使實際載客人數少於4人，都必須為4個乘客座投保，以免理賠時發生爭拗及分歧。

消委會港車北上五大貼士

除了購買車保的須知外，消委會提醒港人在北上駕車時，亦要留意以下事項：

．自駕港車北上的消費者宜提前購買適用保險，出發前檢查相關許可證及保單是否仍然生效；



．事先紀錄保險理賠機構的聯絡資料和相關條文和要求，一旦發生交通事故，除了需要致電廣東省地方交通事故處理熱線報案外，亦應盡快聯絡理賠機構備案，並向所屬保險公司查詢清楚回港後的索償跟進及程序細節；



．內地與香港於道路設計、交通規則、行駛方向及路牌標語等均有明顯分別，駕駛者宜提早擬定行程及行車路線；



．內地交通規例容許在某些情況下，當交通燈為紅燈而行人過路燈為綠燈時，車輛仍可右轉，因此不論是駕駛者或行人，亦應時刻留意路面情況；



． 駕駛電動車之人士，需帶備合適的充電轉接器及配件。

