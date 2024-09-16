老翁偷拍非禮繼外孫女被捕　逃走成功但妻女拒幫忙　認罪候判

六旬翁涉趁同住12歲繼外孫女入睡時，拉高其衣服偷拍胸部，惟手機閃光燈和快門聲弄醒繼外孫女，她發現被偷拍繼續假裝入睡，之後把事告知六旬漢的次女。在次女質問下，老翁道歉並承諾不會重犯。惟兩個月後再趁繼外孫女睡覺時摸其胸，從而被捕，更被拒保釋。老翁趁在醫院病房羈留期間逃走，並致電妻子及長女求助，惟妻女均拒絕幫忙，老翁最終再被捕。他今（16日）在區域法院承認窺淫、非禮及逃離合法羈押或監獄等3罪。法庭先替繼外孫女索取創傷報告，押後至10月8日判刑，期間六旬漢續還押。



被告TFW在區域法院承認非禮、偷拍12歲繼外孫女，及逃離羈押等罪名。

在伊利沙伯醫院逃離合法羈押

被告TFW，65歲，無業。他被控於2023年3月22日，在深水埗白田邨某單位，暗中觀察女童X，而X身處屬個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為的地方，她身處於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會X是否同意被觀察。

他另被指於2023年6月10日，在上址猥褻侵犯12歲女童X；並於6月22日，在九龍加士居道伊利沙伯醫院逃離懲教署的合法羈押。

事主X被閃燈弄醒繼續裝睡

案情指，X（案發時12歲）、外祖母和被告居於深水埗白田邨某單位。於2023年3月22日約凌晨3時，X在睡房內入睡，被告拉高X的上衣和胸圍以手機拍攝X胸部的相片，以及攝錄三段影片。X遭閃光燈和快門聲弄醒，偷看發現被告正偷拍自己後，假裝入睡。被告離開後，X透過WhatsApp 訊息，把事件告知被告次女。

次女發現被告手機有32張X胸部照片

被告次女在同日晚上，在被告的手機發現32張X胸部的相片。她以手機拍下該些相片作為證據，與被告對質。被告就此道歉，承諾刪除所有相關相片，不會再犯。同時，被告次女把對質過程錄音。

數月後趁X入睡掃其胸

於6月10日早上9時許，被告再趁X入睡，把她的上衣拉高，以手指掃她的胸。X被弄醒後，再假裝入睡，直至被告離開。X同樣透過訊息把事件告知被告次女，事件報警。

警誡下稱鹹濕影咗幾張相

被告被捕後，在警誡下稱「我鹹濕影咗幾張相」，警員則在被告手機發現兩張拍到X胸部的相片。

被告TFW在伊利沙伯醫院羈押期間曾一度逃脫。（資料圖片）

他被控後，不獲法庭保釋。他於同月21日因抽筋，被送至伊利沙伯醫院。他在病房過夜留醫期間，左手被手銬鎖在病床圍欄。惟22日的凌晨4時許，他從防煙門離開病房，沿後樓梯跑向地下。當時手扣仍在病床，沒有被解鎖或破壞。

逃脫後妻及長女拒幫忙

他離開醫院後，乘搭的士到白田邨。途中，他使用的士司機的手機致電妻子和長女，向她們求助但被拒。被告清晨5時許在白田邨附近再被捕，他警誡下稱：「我返緊屋企。」

警員在被告手機內仍找到X的胸部照片

法官庭上問及，警員在被告手機檢獲X胸部的照片，被告是否違反對次女的承諾。控方回應指，該些相片儲存在一個並非用戶常用的相簿內，因此不肯定被告是否違反承諾，或是以複製形式留在該相簿內。

案件編號：DCCC 1287/2023