伊院走犯｜護士揭病人擅離阻止　通知保安追截　院方通報醫管局

伊利沙伯醫院今晨（22日）一名涉嫌製作兒童色情物品及猥褻侵犯罪、正被還柙的64歲姓譚男子越柙逃走，女兒大義滅親報警將其擒回。據了解，當時負責看管的懲教人員剛巧前往斟水及如廁，被疑犯伺機逃脫。伊院發言人指，病房護士發現病人擅自離開病房，立即阻止並通知保安人員協助追截，院方會全力配合警方及懲教署的調查，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告。



伊利沙伯醫院發言人指，案中還押在囚人士，昨日（21日）因身體不適送院，並在懲教署職員看管下，於醫院內科病房留醫。今晨約4時，病房護士發現該名病人擅自離開病房，護士立即阻止並通知保安人員協助追截，病房亦就事件報警求助。

院方會全力配合警方及懲教署的調查，相關病房的臨床服務並沒有受到影響。院方非常重視事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告。

據了解逃離伊利沙伯醫院的男子姓譚（64歲），他昨日擬在九龍城裁判法院，就製作兒童色情物品及猥褻侵犯案上庭。他報稱不適在伊院留醫，至今日（22日）凌晨約4時疑趁兩名負責看守的懲教員斟水及如廁，掙脫手銬奪門而去。護士發現隨即追上但對方已經失去蹤影。

譚男經病房後門樓梯，從正門大堂離開醫院後登上的士，並致電女兒稱回白田邨盛田樓寓所攞錢，女兒大義滅親報警。警員掩至在盛田樓附近兜截，並於將犯人拘捕，他涉嫌「從合法羈押逃脫」，正被扣查，交由西九龍總區重案組跟進。身穿病人服的譚男上警車時向警員表示「想返屋企呀，返屋企講兩句說話，我自己會去差館呀你放心」，並再三重申「我返屋企講兩句說話。」