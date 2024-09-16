ICAC兒童教室偕深水埗社區客廳辦故事分享會　培育學童廉潔守法

中秋將至，為建立正面價值觀、培養兒童擁有守規、守法的概念，「ICAC兒童教室」日前（2日）與深水埗社區客廳合作，透過運用廉政公署出品的德育繪本《小啡豆周圍走——深水埗篇》為區內10多名幼稚園至初小（K2至P2）學童舉辦故事分享會，以及與參加者共同參與小啡豆中秋手作活動。



廉署人員透過繪本為學童培養廉潔概念。（廉署提供）

當日參與活動的家長大讚廉署「十分有創意」，透過繪本向小朋友宣揚誠實信息；亦有家長表示，平日跟子女講故事，未必如「ICAC兒童教室」繪本深入；又有家長表示支持活動，認為培養廉潔觀念對社會十分重要，須自小做起，盼小朋友日後能協助維護香港廉潔。除分享故事之外，署方人員亦與小朋友一起DIY小啡豆中秋手作，讓家長與小朋友提早過一個溫情中秋。

廉政公署社區關係處表示，「ICAC兒童教室」首次移師社區客廳即獲熱烈反應熱烈，署方將積極考慮夥拍不同團體，在全港各區合適的場地籌辦各類型的倡廉教育活動。

全新製作的廉署德育繪本《小啡豆周圍走——深水埗篇》，透過主角小啡豆和同學跟隨荷蘭豆老師遊歷深水埗的故事，教育幼童處事誠實正直、負責任，以及有承擔等價值觀，好比如繪本中有信記涼茶舖老闆主動提醒忘記找錢的顧客的情節，另一情節為角色綠豆幾經掙扎後，勇於向咖啡店的員工承認摔破咖啡杯並道歉。