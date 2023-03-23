廉署首辦「ICAC兒童教室」　20名K3生參觀總部　向貪污「SAY NO」

廉政公署今日（23日）舉辦首個「ICAC兒童教室」，20名保良局李徐松聲紀念幼稚園高班 (K3)學生到廉署總部參與。廉政專員胡英明向他們派發特製廉政主任證件，他期望幼兒從小學習正直、誠實、不貪心等正面價值觀，向貪污舞弊「SAY NO」。



保良局李徐松聲紀念幼稚園20位高班 (K3)學生參觀廉署總部，與吉祥物「小啡豆」合照。（廉署提供相片）

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李徐松聲紀念幼稚園20學生今日（23日）到廉署總部大樓參與「ICAC兒童教室」，由廉署人員及廉署德育計劃的吉祥物「小啡豆」，帶領學生參觀廉署展覽廳內的模擬錄影會面室和列隊認人室，並分享由廉署製作的兒童繪本《花開的時候》。

廉政專員胡英明向學生們逐一派發特製廉政主任證件，他說：「兒童是未來香港社會的主人翁，廉署致力舉辦多元化的幼兒教學活動，讓他們從小學習正直、誠實、不貪心等正面價值觀，並可初步了解廉署工作，有助他們長大後了解貪污禍害、向貪污舞弊的行為SAY NO。」胡英明又鼓勵學生們長大後加入廉政公署，將來合力打擊貪污罪行，成為守護香港廉潔未來的新力軍。

廉政專員胡英明今日出席粉嶺的東華三院曾憲備小學校舍設施命名典禮。（廉署提供相片）

另外，胡英明今日下午出席位於粉嶺的東華三院曾憲備小學校舍設施命名典禮，他在致辭時表示，小朋友是國家及香港的未來，小朋友成長路上，學校生活佔非常重要位置，求學時所學到的知識直接影響每位同學的思想發展和價值觀。

他希望同學緊記，幸福不是必然，要學會感恩，感激父母的養育之恩、感激學校老師和員工悉心教導同照顧，亦要學會珍惜香港良好法治，學識「守規矩」和「守法」。