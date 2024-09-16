西營盤社區綜合大樓承辦商遺失USB　載有306名租場人士資料

中西區民政事務處今日（16日）接獲通報，協助管理西營盤社區綜合大樓社區會堂的承辦商，遺失載有共306名租用場地或設施的人士資料。當中包括申請機構名稱、活動日期及時間、聯絡人姓名及其聯絡電話，但不包含個人身份證號碼和其他個人資料。



現場為高街2號西營盤社區綜合大樓。（資料圖片）

民政事務處指出，涉事承辦商「昇捷設施管理有限公司」上午通報，負責處理會堂場地及設施租用申請的職員，於9月14日上班期間遺失一可攜式裝置（USB），當中載有相關租用人士資料。

已報警及通報私隱署 聯絡所有受影響機構

接獲通報後，民政事務處已於下午要求並陪同承辦商向警方報案，將事件通報個人資料私隱專員公署，並聯絡所有受影響的申請機構致歉及解釋事件。

民政事務處已暫停該承辦商處理會堂場地及設施的租用申請，亦已通報物業管理業監管局，就承辦商作為持牌的物業管理公司未有妥善處理個人資料，作適當跟進。

促承辦商交詳細報告 暫禁競投其他項目

民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並會嚴肅跟進，以防同類事件再次發生。處方亦向承辦商作出嚴厲譴責，已要求提交詳細報告，及採取一切必要措施，防止資料進一步外洩。

處方強調。在承辦商未能採取令人滿意措施前，民政事務總署不會容許其參與競投轄下其他項目。根據資料，該公司由2022年9月起協助管理西營盤社區綜合大樓社區會堂，合約期至2025年8月。