港鐵45周年｜鐵路樂園嘉年華月底舉行　首3日入場毋須預先登記

港鐵為慶祝45周年，將於9月25日（星期三）至29日（星期日）一連五天在中環海濱活動空間舉辦大型嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」，免費入場，設有機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點等。



嘉年華周六日（28日及29日）場次已火速爆滿；未取得免費門票的市民，可考慮在首三日（9月25至27日，星期三至五）入場，毋須預先登記，平日晚上入場可享飲品8折，更有機會獲贈昂坪360門票。



港鐵45周年活動之一大型嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」將於9月25日至29日在中環海濱活動空間舉辦。（港鐵提供圖片）

「Chill Fun鐵路樂園」嘉年華分為五大園區，當中別具特色的是全港首個戶外車長訓練模擬駕駛室，參觀市民有機會一嘗駕駛列車經驗；8米高巨型充氣列車將登場，場內設有多個以鐵路為主題的機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點。

•「Pop-up駕駛室」園區將設有首度於戶外展出、日常用作訓練車長的模擬駕駛室，市民可以親身體驗駕駛工作，以及機動鐵路遊樂設施；

•「鐵路未來樂園」區設置大型充氣滑梯，讓參加者從遊樂體驗中認識未來新鐵路項目；

•連繫各社區的「鐵路『區』樂部」則帶來巨型迷宮，讓公眾探索港鐵45年來於不同社區建設的足跡；

•由港鐵綠色大使「綠鐵B」主理的攤位遊戲「『綠』鐵世界」，公眾更可參觀港鐵首輛電動巴士；

•「飛天小列車」園區更設有兩對好拍檔，分別為約三米高的「『飛天』高鐵隊長@動感號」及「『飛天』機鐵仔@機場快綫列車」懸浮充氣裝置打卡點，以及以列車及港鐵吉祥物為主題的機動遊樂設施。

入場人士亦有機會贏取過萬份嘉年華限定鐵路主題紀念品。（港鐵提供圖片）

現場亦發售多款地道小食，包括印有列車設計的港式雞蛋仔，平日入場享用酒精飲品更特別可享約八折。平日於場內只需消費及購物滿300元更有機會獲贈昂坪360門票一套，先到先得，換完即止。入場人士亦有機會贏取過萬份嘉年華限定鐵路主題紀念品。

港鐵吉祥物快閃現身。（港鐵提供圖片）

港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」

日期：9月25日至9月29日（星期三至星期日）

地點：中環海濱活動空間

免費入場

9月25至27日（星期三至五）

•開放時間: 下午一時至晚上九時

•市民毋須預先登記可免費入場

9月28及29日(周六及周日)

•市民須憑早前開放預約登記的二維碼入場門票進場。（名額已滿）