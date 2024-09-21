港鐵憑八達通協助尋回29位走失長者　站外設流動車提供腦退化篩查

今日（21日）是「世界認知障礙症日」（亦稱「世界腦退化症日」）。港鐵自去年起，透過提升網絡的票務系統，運用警方提供的八達通號碼，辨認走失的腦退化症人士及長者等，至今已協助尋回29位走失的市民。港鐵又指，在9月「世界認知障礙症月」期間，3個港鐵站外會設流動車，向市民提供腦退化症初步篩查及相關教育資訊。



9月期間，3個港鐵站外會設「智康健」流動車，向市民提供腦退化症初步篩查及相關教育資訊。（港鐵提供）

港鐵去年推出「腦友守護」計劃，實施多項措施協助腦退化症人士及其照顧者，包括在所有港鐵及輕鐵客務中心的平板電腦，安裝賽馬會耆智園的「友里蹤跡」應用程式，讓照顧者能盡早掌握走失腦退化症人士的蹤跡。

自去年起，港鐵亦提升其網絡的票務系統，當系統輸入了警方提供的走失腦退化症人士的八達通號碼，系統便會在他們拍卡時，阻止他們出閘，並通知車站控制室職員，作出跟進。該系統啟用至今，已協助警方尋回29位走失的市民。

現時，逾三千名港鐵前線職員已參加賽馬會耆智園的培訓課程，提升與腦退化症乘客的溝通技巧。下月起，港鐵前線職員會陸續參加體驗式腦退化症教育課程，更深入了解腦退化症人士的感受，進一步提升顧客服務。

賽馬會流動車本月遊走3港鐵站 提供腦退化症初步篩查

另外，港鐵在今年成為「賽馬會『智康健』腦退化檢測及社區支援計劃」的支持機構，該計劃鼓勵有輕度認知障礙和初期腦退化症的人士及早檢測，並提供電子認知篩查及支援服務。

9月「世界認知障礙症月」期間，「智康健」流動車會遊走大圍站、太子站及灣仔站外位置；11月1至5日在太子站，以及11月10至14日在大埔墟站，將有「智康健」宣傳攤位，提供腦退化症初步篩查及相關教育資訊。

車站管理主任運用培訓所學 協助腦退化症長者與家人團聚

康城站車站管理主任汪百豪，去年底在車站遇到一位有腦退化症而迷路的伯伯，他運用培訓時所學到與腦退化症乘客的 「溝通五部曲」中的技巧，成功協助伯伯與家人團聚。

汪百豪憶述當天有熱心乘客向康城站職員反映，一名伯伯在車站大堂徘徊，疑似迷路。他接觸伯伯後，發現伯伯無法提供任何個人資訊，亦無法回應自己的目的地，意識到對方可能是腦退化症人士。

汪百豪於是陪伴伯伯先到員工休息室稍事休息，又與伯伯閒聊安撫對方情緒，期間留意到對方手腕上的手帶，在手帶上找到伯伯家人的聯絡方法， 其後聯絡到他的家人。

最終，伯伯的家人在一小時後將他接回。對於伯伯成功與家人團聚，汪百豪與其他職員都感到很高興，而伯伯的家人亦有去信港鐵，向康城站職員致謝。