中秋節｜市民遊客灣仔海濱觀賞無人機表演　期待看到月餅圖案

今日（17日）是中秋節，旅發局無人機表演於今晚8時在灣仔海濱上演，惟夜空不時出現閃電，皎月時而被烏雲遮蓋，但無影響市民遊客到場觀看。有深圳遊客得知有表留後留下觀看，表示不擔心天氣不穩，看完無人機後會過海到尖沙咀海旁打卡；亦有市民一早到來霸位，期待看到月餅圖案。



▼大批市民在灣仔海濱觀看無人機表演▼



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晚上7時許灣仔海濱已有數百人抵達等候觀看

旅發局今晚在灣仔海濱舉行中秋節無人機表演，上千架無人機將點亮灣仔夜空，交織出多幅中秋意境的動態畫面，包括玉兔、傳統紙燈籠，更會幻化成火龍翱翔天際，全長約10分鐘。

晚上7時許，灣仔海濱已有數百人抵達，有人帶備相機拍攝，亦有人自備摺櫈在海旁「霸位」等候表演。惟夜空不時出現閃電，皎月時而被烏雲遮蓋。

來自深圳的曾小姐和唐先生連續兩年中秋節期間訪港。（楊凱力攝）

深圳遊客：不擔心天氣不穩

來自深圳、連續兩年中秋節期間訪港的曾小姐和唐先生，今晚到灣仔海濱拍照，惟他們在記者提醒下才得悉晚上8時會有無人機表演。曾先生說：「上年在尖沙咀星光大道（氣氛）好很多，挺熱鬧，今年比較少人。」對於天氣不穩，他們又表示不擔心，並打算稍後到尖沙咀看燈光表演

黃先生自備摺櫈到海旁「霸位」，最期待看到月餅圖案。（楊凱力攝）

黃先生自備摺櫈到海旁「霸位」，他說最期待看到月餅圖案，又指稍後會到維園欣賞舞火龍，且不懼人山人海，「我會去睇，因為未睇過！」他為今次人流比預期少，不過「鬆動啲，唔使咁逼。」

現年11歲的關小朋友和母親來到灣仔海濱，稱中秋氣氛略為遜色。（楊凱力攝）

現年11歲的關小朋友和母親來到灣仔海濱。他表示，之前曾觀賞多啦A夢的無人機表演，所以期待看今次表演。

根據周日晚攝影愛好者所拍攝的預演相片，可見無人機砌出玉兔伴月餅、玉兔喝茶、大紅燈籠高高掛維港上空、傳統紙紮兔仔燈籠、大坑火龍翱翔天際、玉兔與熊貓一同賞月圖案，最後以砌出「中秋快樂」向市民祝福結束。