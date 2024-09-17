中秋節｜六合彩金多寶8千萬　有市民合資1千元投注：節日買嚟高興

六合彩中秋金多寶今晚（17日）攪珠，頭獎獎金高達8,000萬元。下午約3時許，中環士丹利街投注站外大排長龍，門外一度有10多人排隊等候。有台灣遊客得悉該投注站為歷來最多人中頭獎，第一次慕名到訪；亦有市民與朋趁今次金多寶合資、用1000元買彩票，「都係節日買嚟高興吓！」他續稱，若中頭獎希望環遊世界。



中環士丹利街投注站外於下午約3時許大排長龍，一度有10多人等候。（任葆穎攝）

中環士丹利街店因售出最多六合彩頭獎彩票而被譽為全港最「幸運」的場外投注處，下午3時許，投注站外大排長龍，人龍由3樓投注大堂，沿梯間伸延至大廈外，門外一度有10多人排隊等候。

與朋友合資投注千元 若然中獎會環遊世界

譚先生和朋友趁中秋節六合彩金多寶，合資買了1000元彩票，「都係節日買嚟高興吓！」他說因持有金卡，不用排隊等候；又稱自己若中頭獎，會用獎金環遊世界。

譚先生和朋友併湊資金、合共買了1000元彩票，稱「都係節日買嚟高興吓！」（任葆穎攝）

劉女士自言平日很少買六合彩，但得悉今期頭獎獎金高達8,000多萬，不惜在投注站排隊等候約15分鐘買飛。她又表示若中頭獎會很開心，「想周圍去（旅行）！」

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堪稱最多人中頭獎投注站 台灣遊客排10多分鐘買彩票

有台灣遊客表示，透過網上得悉士丹利街投注站多次有人中頭獎，故今日在本地朋友帶領下第一次到訪，他們排隊等候約10多分鐘後，最終成功購買10張彩票。他們表示若中頭獎，獎金會做定期存款。

在中環工作的陳先生，因得悉士丹利街投注站多次有人中頭獎，特意前來買彩票。（任葆穎攝）

在附近工作的陳先生，同樣因該投注站多次有人中頭獎慕名而來。他合共購買8張彩票，「買嚟開心吓！」被問到若中頭獎會有何感受？他說：「會好開心，不過中咗先算。」

六合彩中秋金多寶攪珠今晚舉行，若以10元一注獨中頭獎，估計可獨攬8,000萬元巨額彩金。截止售票時間為今晚9時15分，攪珠時間為晚上9時30分，無綫82台將直播攪珠過程。