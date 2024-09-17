中秋節超級月亮．多圖｜超級月亮來了 皎月掛半空 人月兩團圓
撰文：歐陽德浩
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中秋佳節人月兩團圓，中秋節夜傍晚（17日），中環海濱行人天橋人山人海，大批市民及旅客等待月出拍照。至黃昏近7時，月亮終於探出頭來，月亮與摩天輪互相襯托下，構成浪漫的場景。
「超級月亮」將在今晚11時57分升至最高點，同時伴隨本世紀罕見的「土星合月」的天文現象，即滿月旁邊出現肉眼可見的土星。不過遺憾的是，滿月時間為追月日（18日）的早上10時34分，屆時月亮已位處於香港地平線以下。
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中環海濱行人天橋人山人海
《香港01》今日傍晚在中環海濱的行人天橋上，等待月出的一刻。直至黃昏近7時，月亮終於探出頭來，現場氣氛熾熱，橋上人山人海，不少市民及旅客舉起手機拍照打卡。而月亮與摩天輪互相襯托下，構成浪漫的場景。
中秋正日出現本世紀罕見的「土星合月」天文現象
中秋節賞月為飯後必備節目，根據天文台的資訊，月亮將在今晚11時57分升至最高點，由於月球會運行至近地點，若天氣情況許可，市民有機會欣賞到又大又圓的「超級月亮」。此外，今晚將發生本世紀罕見的「土星合月」的天文現象，即月亮旁邊更會出現肉眼可見的土星。
中秋節正日賞月資訊
月出時間︰17:58（周二）
月上中天︰23:57（周二）
月落時間︰04:57（周三）
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滿月同時月偏食 惟位處香港地平線以下
惟滿月時間為追月日（18日）的早上10時34分，月亮此時運行至最接近地球的位置，即「近地點」，最短距離只有357,400公里，相比平均值在視覺上再增大7%。可惜月亮屆時已位處於香港地平線以下，除非市民正身處海外，否則無機會欣賞到中秋節月亮最圓的時刻。
同時，南美洲、北美洲大部份地區、歐洲、非洲及亞洲西部等地區，在滿月期間出現月偏食，但不包括香港。
追月日賞月資訊︰
月出時間︰18:37（周三）
月上中天︰00:48（周四）
月落時間︰07:07（周四）
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