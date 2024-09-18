日昇玩具最後一天　新知舊雨送別　負責人：如客人不捨今晚開耐啲

灣仔太原街30年老店「日昇玩具」今日最後一日營業，顧客絡繹不絕，把小店擠得水洩不通。有熟客專程前來道別，不捨具本土特色的小店越來越少，稱小朋友從生至今，便經常光顧日昇，為一家人帶來回憶。日昇負責人王太表示，平日夜晚七時關門，這一晚不介意稍為延長營業，「如果啲客唔捨得走咪開耐啲囉。」



日昇玩具今日最後一日營業。（梁鵬威攝）

熟客一家常光顧 愛懷舊氣息：似返我哋細個嗰啲玩具店

記者在現場逗留近一小時，日昇玩具人流駱驛不絕，有特地前來探望老闆的熟客，有看到「最後一天」告示湊熱鬧的人，也有外籍人士。貨架上的玩具產品比昨天明顯減少。

不願出鏡的劉氏夫婦表示，從小朋友一出生，便會一家前來光顧，在小店留下不少回憶，故不捨日昇結業。他們指，日昇勝在貨品種類多，價錢亦便宜，「似返我哋細個嗰啲玩具店」。他們說，日昇被視為「玩具街」的太原街的地標，擔心日昇和「玩具街」其他玩具店相繼結業後，香港本土特色會越來越少。

日昇平日7時關門，來到最後一夜，負責人王太稱，「如果啲客唔捨得走咪開耐啲囉。」

顧客絡繹不絕，把小店擠得水洩不通。（梁鵬威攝）