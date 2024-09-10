中秋節｜日昇玩具結業在即 熟客買傳統燈籠　寄海外朋友過節

中秋節將至，在灣仔太原街屹立30年的日昇玩具迎來最後一個中秋節，將在追月（18日）後光榮結業。員工王小姐表示，今年銷情與往年相若，但多了熟客回來，大金魚燈籠亦已賣光。她說有幾位客人買燈籠寄給海外朋友，蔣先生是其中之一，希望讓美國好友的兒子認識傳統燈籠的模樣。



灣仔太原街屹立30年的日昇玩具迎來最後一個中秋節，將在追月（18日）後光榮結業。（盧翊銘攝）

已光顧十多年的熟客蔣先生表示，知道日昇即將結業，特意花500多元買了各款傳統花燈，寄給在美國的朋友。他說希望讓朋友正讀小學的兒子，認識中秋有玩燈籠的習俗，不只是食月餅。他又指用竹和紙製、以蠟燭點亮的燈籠已買少見少，因此想讓朋友兒子認識到。

打工仔買懷舊燈籠布置公司

簡先生和簡太太是廿多年熟客，他說兒子小時候每逢中秋節都會自己來看燈籠，又不時來「睇玩具」，那時店鋪才開業不久，晃眼兒子現在都幾十歲了。他們早幾天來買了「冬瓜燈」日式燈籠，掛在家中佈置應節，發覺不太夠氣氛，今天再來買多兩個。對於結業，簡太太說是時代轉變，簡先生則表示如要買傳統燈籠，元朗大橋街市仍有不少。

鄭先生與同事一起來買公司中秋活動用的燈籠，他指每逢新年、中秋，他們都會光顧日昇買節日傳統裝飾。他表示自己中學已來日昇買玩具，現在也有買燈籠給兒子，稱只知道這裏有懷舊款式，因此過幾天會再光顧買給家人，「把握時間過來買嘢，盡量買。」被問到下年去哪裏買燈籠，他表示可能買一般較新潮款式，「懷舊款唔知邊度搵。」