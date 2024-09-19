美國減息｜陳茂波：香港不一定亦步亦趨　利率走勢視乎資金流向

因應美國聯儲局減息半厘，香港金管局宣布，把貼現窗基本利率調低半厘至5.25厘。財政司司長陳茂波今早（19日）見記者指，美國聯儲局點陣圖顯示，今年餘下的聯儲局會議好有可能繼續減息，市場普遍預期減息周期開始。香港方面，陳茂波稱可以預期香港利率走勢大致方向與美國趨近，但香港利率調整的追度及幅度要視乎資金流向及市場狀況，不一定亦步亦趨。



財政司司長陳茂波。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳茂波今早隨特區政府代表團出發前往北京，準備出席京港洽談會。對於美國減息，他說本港需要繼續審慎留意，他評估當美國息率下調，香港息率亦下調時，將有利本港企業經營，對資產市場的影響亦正面。

陳茂波表示，可預期香港利率走勢方向會與美國利率趨近，但香港利率調整的速度及幅度，要視乎本地資金流向及市場狀況，不一定是亦步亦趨。他又指聯儲局減息大致符合市場預期，市場亦普遍預期是減息周期開始。

赴京出席京港洽談會 陳茂波：目標是吸引更多內地公司來港

至於赴京出席京港洽談會，陳茂波表示，除了參加會議，亦會進行一些招商引資的工作及參觀企業，目標是吸引更多內地公司來港，包括創科公司，以及向他們推廣以香港作為拓展國際市場的區域供應鏈管理中心。

鮑威爾指，促成今次減息半厘決定，目的是爲穩定就業市場。﹙資料圖片﹚

美國聯儲局減息半厘，是超過4年來首次減息。聯邦基金利率目標區間降至4.75至5厘。會後聲明指出，通脹率降至2%目標已取得進一步進展，但仍處於略高水平，不過，公開市場委員會有更大信心，達致就業及通脹目標所面對的風險大致平衡。

主席鮑威爾說，聯儲局正重新校準貨幣政策立場，令利率水平達到既支持經濟發展，同時通脹受控，而每次會議將按當時經濟情況作出利率決定。他又指出，目前經濟同就業狀況穩健，通脹亦逐步回落，未見經濟下行加快的情況，聯儲局考慮減息時仍會保持耐性，又重申不會因為總統選舉等政治因素，影響貨幣政策決定。