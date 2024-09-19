美國減息｜隨美國步伐　金管局下調貼現窗利率50點子　4年來首次

美國本港時間周四﹙19日﹚凌晨2時公布議息結果，一如市場預期，宣布減息半厘，展開疫後減息周期的序幕。

因應美國聯儲局減息，在聯繫匯率制下，金管局今日也將貼現窗基本利率下調50基點，降至5.25厘，自2020年以來首次下調。彭博報道稱，此舉或有助於放鬆香港借款環境。

最近一次行動為去年7月 上調貼現窗基本利率0.25厘

2019年8月為減緩新冠疫情對經濟的衝擊，美聯儲一如預期減息0.25厘，為10年來首次，並開展新一輪減息周期，其時金管局亦開始跟隨出招，宣布基本利率根據預設公式下調25基點至2.50厘，亦為金管局2008年以來首次減息行動。

不過，之後受新冠疫情及俄烏戰爭等因素影響，美國經濟飽受通脹拖累，聯儲局於是開始掉頭加息，自2022年3月起開展新一輪加息周期，其時起金管局亦開始上調貼現窗基本利率，最近一次行動去年7月因應美國聯儲局再度加息0.25厘，當時將貼現窗基本利率進一步上調0.25厘，升至5.75厘。其後，金管局一直維持貼現窗基本利率不變，直至今天掉頭下調。

根據金管局的機制設計，銀行如有流動資金需要，可循貼現窗向該局借取隔夜港元資金，貼現窗基本利率定於美國聯邦基金目標利率的下限加50個基點，或隔夜與1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值水平，以較高者為準。