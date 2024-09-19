國慶｜運輸署10.19辦巴士巡遊　九巴長牛、城巴大食鬼等經典再現

為慶祝國慶75周年，運輸署宣布10月19至22日舉辦巴士巡遊暨展覽，當中10月19日上午舉行的巡遊，巴士車隊將由銅鑼灣維園出發經香港島北岸前往中環碼頭，市民可在各區沿途觀賞。「巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊暨展覽由三間專營巴士公司協辦，費用全免，九巴的「長牛巴士」、城巴的「大食鬼」巴士及嶼巴的亞歷山大丹尼士等8部經典退役巴士會參與巡遊。維園足球場同日下午將舉辦一連4日的展覽，展出多輛退役和現役巴士，包括最新的新能源巴士，以及各種與巴士相關新舊物品，每名入場人士可獲紀念門票一張，至於巴士巡遊詳情將於稍後公布。



城巴的「大食鬼」巴士將於「巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊現身，該款退役巴士近年曾經歷挑戰性極大的修復工程。（城巴提供）

巡遊從維園出發經香港島北岸往中環碼頭

運輸署指，將於10月19至22日主辦巴士巡遊暨展覽，三間專營巴士公司將分別派出不同類型的巴士，參與10月19日上午舉行的巡遊，由銅鑼灣維園出發經香港島北岸前往中環碼頭，市民可在多區沿途觀賞。

運輸署說，港府首次在國慶活動期間辦巴士巡遊和展覽，讓市民藉此機會觀賞各專營巴士公司展出的各類巴士和珍貴展品，一同回顧香港專營巴士服務過去75年的發展。

展覽費用全免 9.20上午11時起經Cityline預約

巴士展覽費用全免，市民可於明日（20日）上午11時起，經Cityline購票通登記預約參觀日期和時間，名額先到先得。成功登記人士需按選定時段，憑二維碼入場。

城巴的「大食鬼」巴士將於「巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊現身，該款退役巴士近年曾經歷挑戰性極大的修復工程。（城巴提供）