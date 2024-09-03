國慶75周年｜9.21大埔「奶龍」無人機騷　撐艇仔遊林村河水上市埸

十一國慶，全港18區都有慶祝活動，《香港01》早前報道過，大埔民政處擬辦林村河海陸空匯演，聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」舉行無人機表演。活動詳情今日（3日）出爐，決定9月21日晚上8時上演「國慶 x 奶龍無人機及主題表演」，500架無人機將在大埔林村河上空拼出有大埔特色的3D圖案，翌日（22日）更有人扮演「奶龍」在林村河旁行人路表演。



大埔賀國慶75周年無人機表演，計劃在林村河上空舉行。（大埔區青年網絡相片）

大埔9.21舉辦「林村河海陸空匯演」賀國慶

大埔民政事務處聯同大埔區議會、新界社團聯會及大埔各界慶祝國慶籌委會，將於9月21日舉行「林村河海陸空巡遊匯演」，希望為大埔區賀國慶揭開序幕，營造國慶氛圍。

國慶75周年大埔區慶祝活動。

往年慶回歸活動，大埔民政事務處曾在大埔海濱公園舉行無人機表演，拼出多個大埔景點的圖案，圖為大埔慈山寺。（大埔區青年網絡相片）

9.21「奶龍」無人機表演 9.22「奶龍遊大埔」表演

9月21日晚上8時，大會聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」，舉行500架無人機的表演，將於林村河夜空拼砌多個具大埔特色的圖案。

大埔賀國慶75周年無人機表演研究聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」。（潘耀昇攝）

9月22日晚上，更會以「奶龍遊大埔」為主題舉行表演，在林村河行人路近大埔中心天橋及河上綵艇上演，安排人扮演「奶龍」與市民近距離接觸和「打卡」留念。

國慶75周年大埔區慶祝活動，包括研究在大埔林村河上空聯乘「奶龍」舉行無人機表演。（大埔區青年網絡相片）

9.21「巴黎奧運式」揭開國慶活動序幕 設水上舞台

除了夜空表演，海上亦有連串表演，9月21日下午5時45分大埔林村河近廣福橋，將設置水上舞台，安排舞獅表演、管弦樂團和合唱團演出，亮燈儀式更設煙火效果，並由兩艘夜光龍舟在南運路旁的一段林村河，引領嘉賓乘綵艇進埸，尤如「巴黎奧運式」揭幕。

民政處構思國慶75周年活動時，考慮呈現大埔區內為人熟悉的景點。（大埔區青年網絡相片）

9.21林村河水上市埸賣漁農小食

同晚更會有「林村河水上市埸」活動，林村河將有多艘小艇售賣特色漁農小食或飲品，市民可以上小艇遊覽，伴隨著河上音樂表演，感受國慶氣氛。

「林村河綵艇夜遊」的活動不只9月21日舉行，由9月22日至10月1日的周末晚上，大會都會安排綵艇供市民夜遊林村河，來回大埔海濱公園至廣福橋，沿途欣賞河邊節慶燈飾。

大埔往年都會舉辦天后寶誕祈福巡遊，有飄色表演，國慶活動計劃參考類似概念，舉辦國慶匯景巡遊。（民政事務總署相片）

9.21國慶巡遊 飄色、舞龍醒獅遊走大埔鬧市

海上、空中表演之外，陸上都有巡遊，參考大埔區天后寶誕祈福巡遊的傳統活動，9月21日下午4時將舉行國慶巡遊，有飄色、舞龍、醒獅、銀樂隊表演等，75隊表演隊伍將由天后宮風水廣場出發，經汀角路、太和路、南運路至寶湖道小型足球場、希望展示大埔特色，讓市民感受國慶氛圍。

大埔往年都會舉辦天后寶誕祈福巡遊，有醒獅表演，國慶活動計劃參考類似概念，舉辦國慶匯景巡遊。（民政事務總署相片）

大埔區民政處今年情人節首次舉辦的6日「心願夜市」，吸引2萬人次參與。（民政事務總署相片）

9.21至9.22辦「國慶市集」

大埔區民政處今年情人節首次舉辦的6日「心願夜市」，吸引2萬人次參與。民政處計劃「添食」，9月21至22日下午4時至晚上10時，在大埔藝術中心舉行「國慶市集」，設60檔特色食物攤位及賣物檔口，更有許願區和青年工作坊，相信可以一邊行市集，一邊欣賞無人機表演。由9月底至10月更聯同本地商戶提供國慶優惠，希望帶動消費。

胡綽謙希望藉著大埔國慶活動，提升節日氣氛。（胡綽謙Facebook相片）

民建聯大埔北區議員胡綽謙接受《香港01》訪問時說，支持大埔舉行的連串國慶活動，希望藉著大埔國慶匯演，發展特色活動，提升節日氣氛，同時帶動地區經濟，吸引更多人消費。