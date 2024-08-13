政圈風聲｜大埔擬聯乘「奶龍」辦國慶無人機表演 目標吸10萬人次
撰文：文維廣
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國慶75周年｜距離國慶還有1個多月，18區民政事務處正密鑼緊鼓籌辦慶祝活動。《香港01》獲悉，大埔區計劃舉行林村河海陸空匯演，均參考過往活動概念，籌辦地區巡遊、國慶市集，以及焦點項目—— 無人機表演，將聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」，拼出有大埔特色的3D圖案，連串活動目標吸引10萬人次到訪大埔。
大埔擬辦「慶祝75周年國慶林村河海陸空匯演」
據悉，大埔民政事務處計劃舉行「慶祝75周年國慶林村河海陸空匯演」，希望賀國慶之餘，展現到大埔的魅力和特色。
大埔擬聯乘「奶龍」辦國慶無人機表演
往年慶回歸活動，大埔民政事務處曾在大埔海濱公園舉行無人機表演，拼出多個大埔景點的圖案。
據了解，今次國慶75周年慶祝活動，亦計劃參考過去經驗，同樣籌備舉行無人機表演，初步選址在大埔林村河上空，計劃聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」，在夜空拼砌出多個具大埔特色的3D圖案。
擬辦國慶巡遊 表演隊伍遊走大埔鬧市
大埔區天后寶誕祈福巡遊是傳統活動之一，有飄色、舞龍、醒獅、銀樂隊表演等，國慶活動計劃參考類似概念，舉辦國慶匯景巡遊。
表演隊伍擬由天后宮風水廣場出發，經汀角路、太和路、南運路、寶湖道小型足球場、廣福橋行一圈，希望展示大埔特色，讓市民感受國慶氛圍。
參考情人節市集經驗 9.21擬辦「國慶市集」
大埔區民政處今年情人節首次舉辦的6日「心願夜市」，吸引2萬人次參與。據了解，民政處計劃「添食」，9月21日在大埔藝術中心舉行「國慶市集」，設不同特色食物攤位及手作賣物檔口，一邊行市集，一邊欣賞無人機表演。
據了解，民政處構思活動時考慮5個主題，分別是傳統、許願、青年、運動和自然，均是大埔區內為人熟悉的景點或曾舉辦的活動。
傳統方面，包括舞龍、舞獅、舞麒麟、飄色；許願方面，有林村許願樹、慈山寺；青年方面，包括大埔區青年網絡、步操樂隊；運動方面，包括足球會、體育會、單車、羽毛球、沙排。
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