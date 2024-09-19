美酒佳餚巡禮｜10.23舉行延長至11pm　料15萬人次　門票9.20開售

旅發局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日（星期三）至10月27日（星期日）於中環海濱活動空間舉行。活動今年首次延長至五天，開放時間更延至晚上11點。今次巡禮引入更多新興酒品以及全新「名饌薈」專區，入場券及品味通行證於明日起（20日）於網上發售。



「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至27日於中環海濱活動空間舉行。活動今年首次延長至五天，開放時間更延至晚上11點。（廖雁雄攝）

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香港美酒佳餚巡禮將於明日（20日）起於網上發售，Klook有三款品味通行證，連入場券，分別售400元、290元及240元，另有「品味學堂」門票分別為250和150元，網上購票提供早鳥優惠，每款品味同行通行證可享20蚊折扣。

入場人士可現場購票，成人入場券40元，小童及長者20元，可另購兩款品味通行證，分別為400元及200元，而「品味學堂」門票僅有少量發售。

場內特設維港廊門票，入場人士可一邊飽覽維港美景，一邊品嚐由國際級得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒。

旅發局料今年人數增多，故延長開放時間，相信參加者有更充足時間進行狂歡。（旅發局圖片）

旅發局料15萬人次入場

旅發局主席彭耀佳表示，去年的巡禮有10萬人次，不少旅客慕名而來，預料本年入場人次共15萬人，其中5%人數為海外旅客，因此活動破天荒首次延長至五天，開放時間更延至晚上11點。

需要注意的是，周三（10月23日）、周四至五（10月24至25日）以及周六至周日（10月26至27日）分為三個活動時段，最後入場時間為活動結束前30 分鐘。

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全球35地美酒匯聚一堂首設「名饌薈」區

巡禮呈獻全球35國家及地區優質美酒，如法國波爾多地區、意、德等頂級佳釀，酒類品種更為多樣，多款新興釀酒地作品（如英國、智利等）登場。更設有全新威士忌及氈酒區。場内亦雲集逾110個美食攤位，新設的「名饌薈」區呈獻米芝蓮及美食，會場更有限定美饌。

參加人士自備酒杯可獲精緻紀念品一份。（旅發局圖片）

自備酒杯可獲精緻紀念品

「香港美酒佳餚巡禮」將不派發塑膠杯，參與人士憑自備酒杯，可獲贈紀念杯套乙個。此外，參與人士亦可於場地入口，以優惠價 50 元購買一隻 Lucaris紀念玻璃酒杯。

今次巡禮除了引入更多新興酒品以及全新專區，彭耀佳亦預告，旅發局於11月開始，與全港逾300間餐廳酒吧推行「品味全城」限定折扣優惠，盼彰顯香港作為美食美酒之都的獨特之處。