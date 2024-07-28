旅發局選出48位新「旅遊義工」11月投入服務　為旅客提供旅遊建議

旅發局「旅遊義工計劃」招募活動今年收到440個申請，為歷來最多的數量，經多重甄選過程後終誕生48位市民，並連同現有義工組成逾百人「旅遊義工」隊伍。新任義工將會在11月正式投入服務，旅發局將於8月至10月期間為其安排全方位專業培訓。



旅發局企業事務總經理李樺表示，旅遊義工與旅發局旅客服務專業團隊結合成「最強前線」，為訪港旅客適時提供個人化及最地道的旅遊建議，展現香港獨有熱情和友善，彰顯好客之道。



旅發局「旅遊義工計劃」招募活動今年收到440個申請，為歷來最多的數量。（旅發局提供）

23/24年為逾200萬名遊客提旅遊建議 屢獲好評

旅發局今日（28日）表示，「旅遊義工」於2023/24年度為逾200萬名遊客提旅遊建議，並成功解答逾230萬個查詢，其專業表現屢獲眾多旅客好評。而新一屆「旅遊義工」已完成招募，是次共收到440個申請，為歷來最多的數量，經多重甄選過程後，終成功招募48人，並會連同現有義工組成107人的「旅遊義工」隊伍，數目同為歷年之冠。

旅發局指，今年積極到訪不同大專院校進行簡介會，望吸引年輕一代加入義工隊伍；而今次新加入的旅遊義工亦有大學生、專業人士如律師、工程師等，旅發局將於8月至10月期間，為他們安排全方位專業培訓，內容涵蓋溝通技巧、旅程安排、以至打卡秘技等工作坊及導賞體驗，令義工掌握待客之道，及後會在11月正式投入服務。

旅發局企業事務總經理李樺表示，旅遊義工雲集社會不同界別的熱心市民，匯聚不同範疇的知識才能，與屢獲多項優質服務獎項的旅發局旅客服務專業團隊，結合成「最強前線」，為訪港旅客適時提供個人化及最地道的旅遊建議，展現香港獨有的熱情和友善，一同彰顯「好客之道」。

新任旅遊義工：體現自我價值和成長的機會

有份參與旅遊義工的Melody，於大學修讀酒店管理、現任職為非牟利機構，她認為成為旅遊義工是一種體現自我價值和成長的機會，並期望哥藉此豐富生活，為香港旅遊業帶來更多熱情和專業。

另一位旅遊義工則是早年由美國回流返港的金融科技界管理層Kenny，他相隔5年再度報名參加「旅遊義工」並成功獲選，他期待參與旅發局安排的專業培訓，並於未來接待旅客時學以致用。

操流利韓語、任職金融業的Leonard也表示，期望成為旅遊義工後，可以將香港最地道一面介紹予旅客，令其訪港時留下難忘旅程回憶。