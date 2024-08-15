旅發局｜7月訪港客392萬較去年同期升近1成　中秋節辦無人機表演

上個月舉行的多啦A夢無人機引起全城哄動，旅發局今日（15日）公布，7月訪港旅客共392萬人次，較去年同期上升近一成，而1月至7月的旅客達2,500萬，按年升逾五成。旅發局透露，將與不同機構商討，繼續舉辦無人機或煙火表演，包括接下來的中秋節無人機表演、「香港繽紛冬日巡禮」煙火及無人機表演、「香港跨年倒數」煙花匯演。



多啦A夢無人機匯演7月20日晚在尖東海濱上空上演。（資料圖片／梁鵬威攝）

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1月至7月訪港旅客約2500萬 按年升52%

旅發局今日公布，7月初步訪港旅客數字為392萬人次，較去年同期上升近一成，當中約一半為過夜旅客。而今年1月至7月訪港旅客人次約2,500萬，按年增加52%。內地旅客佔1,930萬人次，非內地旅客錄得580萬人次，按年分別多47%及71%。

7月初步訪港旅客數字為392萬人次。（旅發局圖片）

太平清醮和端午節無人機表演旅客評分高

旅發局由今年5月起定期配合節慶或大型活動，舉行不同主題的無人機或煙火表演。旅發局的調查顯示，太平清醮和端午節無人機表演，若10分為滿分，受訪參與旅客的滿意度分別有9分及9.2分，逾90%受訪旅客認同活動提升訪港的體驗，逾95%表示會推薦給親友。

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預告聖誕節辦煙火及無人機表演、除夕辦煙花匯演

旅發局透露，未來數個月將繼續無人機或煙火表演，並正積極與不同機構商討，合作舉辦表演。其中，旅發局將在中秋節正日晚上（9月17日），於灣仔舉行中秋節無人機表演；其後的11月至12月的聖誕假期前後和除夕，亦會分別舉辦「香港繽紛冬日巡禮」煙火及無人機表演，以及「香港跨年倒數」煙花匯演。

將盡快公布表演詳情 冀業界推產品及優惠

但旅發局指，戶外表演往往受到天氣及場地等影響，存在不確定性，而確實的上演日期，也有機會因合作安排有所調整。當局強調，會盡快公布表演的詳情，以便旅客和市民盡早安排行程，並鼓勵業界因應有表演活動，推出更多相關產品及優惠等，推動消費並創造更大的旅遊效益。