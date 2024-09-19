起底｜首8月較2022年少90%　私隱專員：傷害大　有苦主險取消婚禮

私隱專員公署今日（19日）總結「起底」行為刑事化三年的成效。個人資料私隱專員鍾麗玲指，在2024年首八個月，公署主動經網上巡查發現的「起底」個案為80宗，較2022年同期（即「起底」條文生效後首一年的同期）的803宗大跌90%；而今年首八個月接獲270宗與「起底」相關的投訴，較2022年同期的421宗亦下跌近四成(36%）。鍾麗玲指，「起底」行為傷害很大，曾有被起底者因婚禮資料被泄露而險些要取消婚禮。



私隱專員鍾麗玲表示，今年首八個月接獲270宗與「起底」相關的投訴個案，較2022年同期的421宗下跌近四成。(洪戩昊攝)

《2021年個人資料（私隱）（修訂)條例》於2021年10月8日生效，將「起底」行為刑事化。條例生效以來，私隱專員公署共處理3234宗「起底」個案，包括1648宗主動經網上巡查發現的個案，公署亦進行過58次拘捕行動，最終有26人被定罪。

私隱專員鍾麗玲表示，事實證明，自「起底」刑事化後，「起底」個案明顯減少，在2024年首八個月，公署經網上巡查發現的個案有80宗，與2022年同期的803宗相比，下跌九成。

42%個案涉金錢糾紛 31%涉感情瓜葛及鄰里爭端

私隱專員公署亦分析了「起底」個案。過去一年，有42%的「起底」個案涉及金錢糾紛，而有31%個案涉及人際關係糾紛，如感情瓜葛及鄰里爭端。

鍾麗玲指，「起底」行為會對被起底者造成很大心理傷害和令他們蒙受金錢損失。曾有被起底者因被捲入起底事件而遭解僱，更曾有被起底者因婚禮資料被泄露而險些要取消婚禮。她呼籲被起底者要向私隱專員公署投訴，讓他們可以處理事件。

另外，涉及政見不同而引發的起底行為已大幅減少、只佔2%。鍾麗玲指出，「事實證明，私隱專員公署的打擊「起底」工作並無影響市民的言論自由，亦無影響網上平台在港的合營運。」公署會繼續果斷執法，打擊「起底」罪行，確保市民的個人資料私隱獲得充分保障。

他們稱，截至2024年8月底，私隱專員和同事舉辦了104場有關打擊「起底」行為的講座，共有接近22000人次參加。同時亦有舉辦反「起底」學校教育巡迴講座，共有50間學校超過17,000名學生參加。