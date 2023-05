官恩娜2015年下嫁法籍老公,先後誕下一子一女。(IG:@koonella)

官恩娜2015年下嫁法籍醫生老公Domingo後,便淡出娛樂圈,先後誕下一子一女,安心做少奶奶相夫教子。繼日前以「Sam女郎」身份踏足後台與許冠傑合照後,Ella近日原來撇低老公和孩子獨自出遊,享受me time卻時刻記掛:「差啲掛住佢哋掛到喊咗出嚟…」

官恩娜享受me time獨自到布拉格旅遊。(影片截圖)

平日落手落腳照顧家庭,突然有假期獨自出遊,Ella選擇與好友到布拉格旅行,自行拍攝紀錄是次旅程,頭戴cap帽穿上legging曬長腿,猶如大學生一樣相當青春,到達酒店後拍攝窗外景色,身穿浴袍對鏡頭笑得相當燦爛,但其實勁想喊:「Mum on the loose! First time flying to Europe without my kids(媽媽逍遙法外!第一次不帶孩子飛歐洲)一個人飛布拉格,帶着又興奮又沉重嘅心情,放低兩個細路俾老公,一個人飛去布拉格會合由美國出發嘅朋友,降落巴黎嘅時候差啲掛住佢哋掛到喊咗出嚟…」

官恩娜一身打扮好似大學生。(影片截圖)

官恩娜見到鋼琴技癢。(影片截圖)