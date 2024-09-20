iPhone 16回收有價｜尖沙咀觀塘門市大排長龍　店外變交易現場

iPhone 16系列今（20日）正式在香港6間Apple store開賣，各間Apple store都擠滿前來排隊取新機的果迷，其中在尖沙咀廣東道的旗艦店下午仍然大排長龍，門外出現疑似收機黨，果迷即取機即放，成為「交易現場」。至於觀塘分店亦有大批果迷埋頭試玩新機，有取得新機的果迷向記者稱，預計炒價「冇乜水位」，所以打算自用；但也有買得兩部iPhone 16 Pro Max的果迷稱會嘗試拿去放售，「啱價就會放」，但會保留一部送給媽媽，賺錢不忘做孝順仔。



尖沙咀廣東道旗艦店有不少果迷爭相試玩新iPhone。(廖雁雄攝)

記者下午到尖沙咀廣東道的Apple旗艦店，發現仍有大批果迷在排隊等候取機，兩層高的店面都擠滿長長人龍。記者亦在店外發現有不少人聚集，有人拿着多部iPhone 16 Pro Max新機，也有人在店門角落擺攤檔，疑為收機黨，有部份人從店內取機後，即走出店外查問回收價，頓成「交易現場」。

另外，觀塘Apple門市外亦設有排隊區域，商場保安表示早上排隊人流較多，下午雖已沒有人龍，但仍有保安駐守候命。Apple門市亦明顯增加了職員人數，以應付iPhone 16系列帶來的人流。

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門市內大批市民測試新機，比較多人感興趣的是iPhone 16 Pro Max，不少人特意測試其拍攝功能；亦陸續有人「新機到手」後離去。

林先生首日開售時訂得沙漠金色 256GB版的iPhone 16 Pro。（吳美松攝）

果迷林先生首日開售時成功訂得沙漠金色 256GB版的iPhone 16 Pro，他表示屬意料之內，因為訂的是Pro版本，如果是Pro Max版本則相信會較難訂購。他指因為坊間都說今次新機「冇乜水位」，所以打算自用，而且他現時用的已是上三代的iPhone，電池表現已不太理想。

他又說購買新機前有上網看「開箱片」了解一下，認為今次iPhone 16的新功能，如新增了相機控制鍵（Camera button）等會令手機體驗更好。至於未能使用Ai功能，林先生就指「遲啲啫，唔緊要嘅」。

而譚先生就買了兩部沙漠金色 512GB Pro Max版的iPhone 16，他表示「睇下有冇水位」，如有利可圖就會售賣出去，否則都會自用，另一部則會送給媽媽。他又指新機不難購，「㩒多兩㩒就㩒到」。