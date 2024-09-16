iPhone 16系列首周銷量未如理想？分析師提出展望：第四季可改善

據蘋果公司最新發布的訊息顯示，其新一代iPhone 16系列手機將於9月20日開售。郭明錤，一位知名的科技行業分析師，在最近的一份報告中表示，根據最新的市場調查數據顯示，iPhone 16系列在首個周末預購銷量約有3700萬部，相比於去年iPhone 15系列的首周末銷售量下降了約12.7%。



郭明錤認為，今年iPhone 16系列手機銷量不佳的最大原因在於iPhone 16 Pro系列的需求低於預期，並且該款手機的發貨時間也顯著低於去年的iPhone 15 Pro系列。此外，他還指出中國市場上激烈競爭對iPhone需求的影響也是一個因素。

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然而，郭明錤也提到供應鏈方面並沒有受到太大影響，並表示他們相信隨着Apple Intelligence產品的發布和第四季度旺季促銷等手段，iPhone 16出貨量有望進一步改善。他還預測，在2025年蘋果公司將會採取更激進的產品策略來提升市場需求。

值得一提的是，在蘋果即將召開的2024年秋季新品發布會上，蘋果公司可能會推出一系列令人期待的新產品和技術。

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