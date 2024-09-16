iPhone 16系列首周銷量未如理想？分析師提出展望：第四季可改善
撰文：中關村在線
出版：更新：
據蘋果公司最新發布的訊息顯示，其新一代iPhone 16系列手機將於9月20日開售。郭明錤，一位知名的科技行業分析師，在最近的一份報告中表示，根據最新的市場調查數據顯示，iPhone 16系列在首個周末預購銷量約有3700萬部，相比於去年iPhone 15系列的首周末銷售量下降了約12.7%。
郭明錤認為，今年iPhone 16系列手機銷量不佳的最大原因在於iPhone 16 Pro系列的需求低於預期，並且該款手機的發貨時間也顯著低於去年的iPhone 15 Pro系列。此外，他還指出中國市場上激烈競爭對iPhone需求的影響也是一個因素。
+10
然而，郭明錤也提到供應鏈方面並沒有受到太大影響，並表示他們相信隨着Apple Intelligence產品的發布和第四季度旺季促銷等手段，iPhone 16出貨量有望進一步改善。他還預測，在2025年蘋果公司將會採取更激進的產品策略來提升市場需求。
值得一提的是，在蘋果即將召開的2024年秋季新品發布會上，蘋果公司可能會推出一系列令人期待的新產品和技術。
延伸閱讀：iPhone 16 Pro Max跑分成績出爐 搭載A18 Pro晶片未見有太大驚喜（點擊連結看全文）
+2
iPhone 16系列購機攻略 從128GB到1TB差距6700元 哪款最適合你iPhone 16與Mate XT誰更吸引？網民指醜出新高度還挑戰價格極限iPhone 16未夠吸引？2米高手機創世界紀錄 更是結合環保與創意vivo Y300 Pro旗艦級外觀配輕薄設計 還有6500mAh超強續航成亮點Xiaomi 14T規格流出 傳衍生自K70 Ultra 12+256配置有Leica加持HUAWEI nova Flip重塑時尚潮流 多款顏色任選擇 影相功能有驚喜Sony Xperia 1 VII或明年初推出 首批搭載Snapdragon 8 Gen4晶片iPhone 17系列散熱將再進化 性能和耐用加強 石墨片組合有驚喜
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】