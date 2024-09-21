黃大仙寶誕無人機臨場取消　嗇色園致歉：日間天雨、GPS訊號不穩

無人機表演目不暇給，今晚（21日）原定有兩場表演。其中，由嗇色園在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」活動，原定晚上8時半上演，將有千隻無人機在維港上空砌出黃大仙像，但主辦方8時半一直稱因天氣關係需時準備無人機，至晚上約9時半宣布取消。嗇色園在社交平台就取消無人機表演致歉，稱今日日間天雨關係，「GPS訊號不穩」，無人機確定無法起飛而需要取消，暫未公布會否補辦。



「黃大仙寶誕」無人機匯演原定9月21日晚八時半開始，但等了又等，最終大會於九點半宣布「停止」，等候多時的市民及遊客隨即發出嘆聲，兩三分鐘內就散去。（黃浩謙攝）

等候逾一小時宣布取消 現場市民及遊客起哄後散去

「黃大仙寶誕」無人機匯演原定今晚（21日）八時半開始，本來會有2千架無人機在維港上空同時閃現，但最終大會於九點半宣布「停止」，等候多時的市民及遊客隨即發出嘆聲，兩三分鐘內就散去。

「黃大仙寶誕」無人機匯演原定9月21日晚八時半開始，但等了又等，最終大會於九點半宣布「停止」，等候多時的市民及遊客隨即發出嘆聲，兩三分鐘內就散去。（黃浩謙攝）

韓國遊客不滿只有廣東話廣播 事件對旅客留下壞印象

韓國遊客Tony感到失望，又批評大會只有廣東話說明，沒有英語，一個多小時內對情況毫不知情，直至記者轉述大會宣布「停止」匯演。他認為這會對旅客留下壞印象，以致之後不再來港。他又表示自己曾住香港十年，目前仍有家人在港，每年回來一次，感到社會變化了很多。

黃同學（中）對無人機表演取消感到可惜。（吳綽詩攝）

另外，黃同學也稱感到可惜，指本來十分期待無人機表演，之前亦看過多啦A夢，覺得很好看。她說等了兩個小時，覺得「好耐」，又準備了食物野餐，惜最終沒有演出，但她稱與朋友相聚仍然開心，如果匯演延至明天，會再來看，但擔心會因天雨像今日般取消。

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▼9月19日 嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



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