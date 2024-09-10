嗇色園非遺薈萃綵燈節為期3周　9.21無人機維港上空展現黃大仙像

市民將有機會在維港向着「有求必應」黃大仙像許願。嗇色園今日（10日)宣布將於9月15日至10月6日舉辦為期三周「賀國慶七十五周年 嗇色園非遺薈萃綵燈節」 ，除了在該段期間有花燈供市民觀賞及非物質文化遺產匯演等之外，也會在9月21日晚上，在灣仔海濱上空舉行無人機匯演，展示黃大仙像。所有活動均免費開放予大眾入場。



嗇色園宣布將於9月15日至10月6日舉辦為期三周「賀國慶七十五周年 嗇色園非遺薈萃綵燈節」。（梁鵬威攝）

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長表示，大型綵燈展覽包括熊貓綵燈。（梁鵬威攝）

嗇色園黃大仙祠每天免費開放，時間為每天早上7時30分至下午4時30分。園方今公布在在於9月15日至10月6日，舉行「賀國慶七十五周年 嗇色園非遺薈萃綵燈節」，期間每日開放時基基本延長至晚上9時。

9月15日為開幕禮，公眾可以於晚上8時入園，但留意9時關門。中秋節當日(17日)延長至晚上11時，翌日追月夜(18日)延長至晚上10時。市民需於關園時間前一小時入園。

嗇色園表示，中秋大型綵燈展覽期間，每日開放延長至晚上9時。（梁鵬威攝）

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2000架無人機維港上空展現黃大仙寶像

綵燈節長達三星期，其中於9月21日晚上8時30分，將舉行「黃大仙寶誕——紫氣龍騰耀香江」無人機匯演是其中一個重點項目。這次匯演在灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉行，將出動多達2,000架無人機，在維港上空展現黃大仙寶像。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長指，這是首次有宗教團體將聖像以此方式升上天空。嗇色園行政總裁冼碧珊則指，灣仔海濱公園的場地可容納23萬人，希望屆時能吸引市民駐足觀賞。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長稱非遺薈萃綵燈節，希望能振興香港經濟及宣傳香港及內地文化。（梁鵬威攝）

綵燈節的另一個特色為展現許多非物質文化遺產。大會邀請了二十多個內地及香港的非遺傳承單位，表演或教育包括四川變臉、包括四川變臉、武當武術、浙江長興百葉龍、黃大仙出生地金華之婺劇、廣東的魚燈舞、陸豐皮影戲等，又有奶茶製作技巧等技藝。

李耀輝指，當中有很多是在香港很難欣賞得到的。他表示，是次活動一大目的為振興香港經濟、並宣傳香港及內地文化。