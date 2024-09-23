的士記分制｜業界指司機怕乘客濫投訴　倡政府設中央CCTV保障雙方

的士記分制昨日（22日）實施，的士車行車主協會永遠會長吳坤成今早（23日）在電台節目表示，不少的士司機會認為現有法例監管各類非法行為，在現有法例外，再設記分制，或多或少令司機多了壓力。他又指，司機也擔心機制下，會有乘客濫用投訴、甚至惡意投訴，希望政府盡快設立中央攝影閉路電視系統，監察車內情況，同時保障司機及乘客。



的士記分制9月22日實施。（盧翊銘攝）

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的士車行車主協會永遠會長吳坤成在港台《千禧年代》表示，記分制實施，的士司機也有討論，當中不少認為現有法例監管各類非法行為，例如黑的、劏客這些業界亦不支持的行為，現有法例再加記分制，或多或少令司機多了壓力。

司機擔心乘客濫用投訴

他又指，若然乘客的投訴涉嚴重行為，如黑的、劏客，詐騙乘客、改咪錶等，業界也希望政府嚴懲。就一些細微的問題，例如道路選擇不一樣、塞車以致收費略增，他建議司機可多與乘客主動溝通、多解釋，「行多一步，做好自己服務」。

不過，他也提到，司機也擔心機制下，會有乘客濫用投訴、甚至惡意投訴，希望政府盡快設立中央攝影閉路電視系統，監察車內情況，同時保障司機及乘客。他提到，政府已問過業界意見 ，業界普遍均表示贊成，惟政府今年底才會到立法會交代，重申設相關系統有迫切性，希望政府能盡快推行。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，不少的士司機認為現有法例監管各類非法行為，在現有法例外再加記分制，或多或少令司機多了壓力。（資料圖片）