的士記分制9.22生效　濫收車資記10分　運輸署提醒記滿15分會停牌

的士記分制將於9月22日生效，運輸署提醒業界，記分制涵蓋影響的士服務質素，包括現行法例中屬刑罰較高的11項與的士司機相關的罪行，如濫收車費、故意拒載等，被記15分或以上可被取消駕駛的士資格，首次停牌3個月，其後每次6個月。



的士記分制將於9月22日生效。（資料圖片/黃浩謙攝）

運輸署表示，政府參考了現行的違例駕駛記分制度，引入記分制，記分制旨在加強對的士司機不當行為的阻嚇力，以打擊業內的害群之馬，提升的士服務質素和行業形象。

該署稱，記分制涵蓋影響的士服務質素，而在現行法例中屬刑罰較高的11項與的士司機相關的罪行，包括濫收車費、故意拒載、沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地等。

該11項罪行按嚴重性被劃分為三級，分別給予10分、5分及3分；如某人因干犯有關罪行被定罪或負上繳付定額罰款的法律責任，會被記相應的分數。

在記分制下，當的士司機在任何兩年期間被記的分數累計至指定水平時，便會觸發相應的行動或罰則。具體而言，若被記 8至14分，運輸署署長會向該名司機送達一份違例記分提示；若被記10分或以上，該名司機亦會收到一份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程。

如該司機無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁一個月。所有被記分的的士司機（包括沒有收到強制修習通知者）均可修習的士服務改進課程，在完成有關課程並通過考試後，該司機可從先前被記分數總數中減除三分。

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若被記15分或以上，該司機可被取消駕駛的士資格，如屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。

運輸署指，《的士司機違例記分條例草案》刊憲後，署方一直與的士業界保持緊密聯繫，包括向業界介紹記分制的運作，提醒他們為記分制作好準備，自本月初亦再次透過與的士業界的定期會議和發出信函，向業界介紹記分制和相關法例的要求和詳情，讓業界充分掌握記分制的運作。