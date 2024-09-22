的士記分制｜首日實施　司機嘆壓力大　乘客倡設二維碼方便投訴

的士記分制首日實施，今早（22日）在九龍塘地鐵站出口外的士站，不少的士司機都認為，記分制會帶來「壓力」，有司機批評政府未有顧及難處，尤其在過海的爭議上，「如果人哋叫我過去港島，咁我過咗去，我好唔好再返九龍先？」但亦有司機相信，能夠改善行業形象。



有乘客就指，就算司機不作出不良行為，但「佢都可以照態度差」；有內地旅客建議，可在車內設QR Code，一掃即投訴，更加方便。



的士記分制今日（9月22日）首日實施。（盧翊銘攝）

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的士記分制首日實施，的士司機歐生表示，記分制推出「壓力點都有囉」，他認為，「政府唔太理解我哋難處」，尤其在過海的問題上，司機會有難處，「如果人哋叫我過去港島，咁我過咗去，我好唔好再返九龍先？」。

的士司機歐生表示，有留意記分制，又指政府似乎不理解司機難處。（盧翊銘攝）

「點都會有人搵啲嘢投訴，唯有小心啲」

的士司機麥生則對記分制度「覺得冇乜壓力」，認為「小心啲就得」，他表示「呢啲嘢好難講嘅，點都會有人搵啲嘢投訴，唯有小心啲」，他相信記分制長遠有正面影響，「都好啲嘅，形象會好啲，揸的士嘅畀人感覺都禮貌。」他又指的士上已裝有「裝車cam」，保障司機及乘客。

的士司機麥生則說，記分制實施未有為他帶來太大壓力。（盧翊銘攝）

的士司機馮生指，有向僱主表達希望安裝車cam的意願。（盧翊銘攝）

的士司機麥先生坦言，記分制「會有少少壓力嘅，但都唔大影響」；的士司機馮先生則稱「咁一定有效嘅」他又表示，「自己同伙計都有叫老闆裝車cam，保障下自己」。

的士記分制今日（9月22日）首日實施。（盧翊銘攝）

乘客指投訴麻煩「要抄司機名、要抄牌，都煩囉」

新制實施，司機或有顧忌，乘客會否有感「吐氣揚眉」？乘客潘先生甫落的士，被問到今日有否享受到良好服務，他隨即笑答「態度實有變好嘅」，而且記分制的確能防止司機作出不良行為，但「佢都可以照態度差」。

至於投訴機制，潘先生亦直言「（你話）投訴….. 佢（車廂）入面冇嘢影咪又係口同鼻拗，好難投（訴）」。以老一輩的角度，他不認為撥打「1823」熱線麻煩，但覺得「要抄司機名、要抄牌，都煩囉」。

潘先生認為記分制的確能防止司機作出非法行為，但「佢都可以照態度差」。（盧翊銘攝）

內地客：車上放一個二維碼，一掃能投訴

來自內地的乘客楊小姐指，不知道今天是記分制推出首日，她表示以往遇到的士司機服務良好，被問及如果擁有一段不愉快的乘搭經歷，而會否選擇用電話熱線投訴，楊小姐稱「和客服投訴其實蠻方便的，但大多數人如果體驗不是太差的話也不會打熱線」。

楊小姐同樣認為，要成功投訴，亦即需要「司機姓名、車牌」，以及最為關鍵的車cam「是很麻煩」，因此建議「車上放一個二維碼，一掃能投訴」，令過程更加方便。