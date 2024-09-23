小一自行分配學位2025｜家長喇沙交表　谷兒上興趣班憂高才通競爭

小一「自行分配學位」2025，今日(23日)開始遞表申請，有家長一早到九龍塘區「傳統名校」喇沙小學報名。政府近年大推「高才通」入境計劃，吸引大批內地專才來港，有家長特意為子女報讀多項興趣班，應對高才通的競爭。



唐女士擔心「高才通」計劃會增加傳統學校入學競爭。（梁鵬威攝）

早上約9時，數名家長於喇沙小學門外排隊，率先遞交小一入學申請表。唐女士心儀喇沙小學，她認為兒子讀書成績不錯，又認為該校適合較文靜的學生，因此希望兒子能夠入讀。唐女士每月會花費數千元為兒子報讀英語課程，另會再為他報名參加游泳和畫畫等興趣班。

唐女士認為喇沙小學始終是傳統學校，加上現時政府推行「高才通」計劃，吸引人才移民至香港，擔心學額的競爭會變得更大。她認為能否成功獲得取錄是「睇運數」，更直言：「面試嘅話可能競爭會大啲，因為佢哋（高才通）嚟嗰啲都係好勁嘅同學，我身邊都有幾個朋友嘅小朋友好勁嘅，喺內地攞咗好多獎。」

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來報名的還有俗稱「世襲生」的學生家長，居於九龍塘內的陳太表示，為小兒子報名入學，因大兒子亦在該校就讀。她心儀喇沙書院，沒有再報讀其他學校。被問及會否擔心「高才通」計劃推高入學競爭，她坦言不會，指：「我覺得唔需要特別標籤邊啲同學來自邊度，因為其實本身學校都係社會宿影，（同學）嚟自五湖四海。」

同樣在該區居住的胡先生已為兒子報讀5至6間直資學校，但今天同樣來喇沙小學報名。他現時每月會花費約6千元為兒子報讀鋼琴、畫畫和英語等課程。他認為花費不菲是「冇辦法」的事情，指兒子在畫畫及英文說話方面均有獲獎，而很多學校在報名表中亦有獲取獎項一欄，認為此舉對兒子升學有幫助。