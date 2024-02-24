小一入學｜留班位是什麼？如何計算？小學校長講解對統一派位影響

小一入學統籌辦法的「自行分配階段」設有甲類的「必收生」（俗稱世襲生），如果該部份錄取的學生超過上限，將使用「統一派位階段」的學額收生，亦即坊間通稱的「世襲生蠶食統一派位學額」或「世襲位」。除世襲生外，其實學校可自行決定是否預留「留班位」，影響統一派位「大抽獎」的學額數目。



津貼小學議會主席、天水圍循道衛理小學蘇炳輝校長接受「01教育」訪問時提到，每間小學都可以視乎情況，預留一定數字的留班位，如果留班位未有用完，就可以於小一派位放榜後用作錄取叩門小一新生。



「世襲生蠶食統一派位學額」是什麼？

小一入學統籌辦法分為「自行分配階段」及「統一派位階段」，其中自行分配階段的收生分為甲、乙兩類，其中甲類屬「必收生」（或稱世襲生），包括 1）哥哥或姐姐於該小學就讀的學生，或 2）父親或母親於該小學就職的學生。

甲類收生限額為該校自行分配學額的30%，如未能取錄所有「必收生」，將會動用統一派位學額錄取，意味該校在統一派位可供「大抽獎」的學額減少，出現「世襲生蠶食統一派位學額」的情況。

除了「世襲生」，還有其他因素影響統一派位階段學額？

蘇炳輝校長指，小學每學年都會視乎需要，決定是否為在校讀小一學生預留留班位，學校需於完成自行分配階段後作決定並通知教育局，而學額會從小一統一派位階段扣減。換句話說，若學校預留的留班位愈多，可供統一派位「大抽獎」的學額就會愈少，家長於統一派位階段收到的教育局小學名冊上所列的各校統一派位學額，是已經扣除留班位學校實際於可供申請的學額數目。

至於各校的留班位數字一般只能按理估計，沒有方法得知實際數字。

學校最多可預留幾多個留班位？如何計算？

蘇校長指，每間小學的留班位上限為該學年小一學額數字的3%或4個，採四捨五入計算，以較低者為準。他舉例，若一間學校於該學年有125個小一學額，最多可以預留4個留班位（125 x 3% = 3.75）。

他強調，留班位數字完全由學校自行決定，可以預留至上限、預留部份或完全不預留。

按此計算方法，若學校統一派位學額數比自行階段學額少4個或以上，意味該校肯定有「世襲生蠶食學額」。不過無論是「世襲位」抑或「留班位」，家長選校時需參考的應是該校可供統一派位大抽獎的實際學額數目，亦即教育局小學名冊上所列的學額。

叩門位又是什麼？與留班位有甚麼關係？

於小一派位公布結果後，家長可前往心儀學校叩門申請入學，學校可自行揀選學生取錄。蘇炳輝校長指，叩門位有三大來源，包括用剩的留班位、按班數計算的叩門位，以及獲派學位但沒有註冊的空缺學額。

蘇校長解釋，如果學校有留班位而學年完結後留班位未有用盡，多出的留班位可以於小一派位放榜後供學校自行錄取叩門小一新生。另外，學校可以根據小一班數設有每班1個（小班）或2個（大班）的叩門位自行錄取新生。

以一間開設5班大班小一的學校為例，若學校於自行階段抽行最多4個的留班位且完全沒有使用，即該校有4個叩門位。連同按班數計算的叩門位（5大班 X 2）的10個學額，這個例子學校最多可有14個叩門位自行錄取新生。

最後，若有學生經小一派位成功入讀但未有到學校註冊或取消註冊，學校亦可以使用這些學額自行錄取叩門學生。

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