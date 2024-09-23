搶人才｜范鴻齢︰醫管局招聘進展理想　年底多120位海外醫生來港

醫管局今（23日）就人手流失及聘請人才等事項作交代。截至七月底，醫生流失率在過去12個月維持在5.3%，較今年四月微跌0.1個百分點，護士的流失率在同期則維持8.2%。醫管局主席范鴻齢表示，醫管局搶人才進展理想，預計至年底，會再多120位非本地培訓醫生來港，總人數增至300；當局未來兩個月將向200位非本地護士發有條件錄取，預計他們數月後會來港。



另外，就今年公立醫院發生多宗醫療事故，當局早前成立的系統管理檢討委員會，上周六已向醫管局提交30項方向性建議。范鴻齢形容，建議內容豐富，醫管局會作深入研究，將建議轉化為實際措施，稍後將提交政府。



2024年9月23日，醫管局大會舉行會議。（梁鵬威攝）

范鴻齢︰醫生流失率保持穩定 過去12個月錄5.3%

醫管局主席范鴻齢指，截至7月底，醫生流失率保持穩定，在過去12個月錄得5.3%，較4月跌0.1%，期內醫生人手有淨增長，共346名全職醫生離職，同期已聘請655名全職醫生，醫管局現有7202名全職醫生。

至於護士，同期流失率為8.2%，與今年4月份一樣，在過去12個月共有 2203名全職護士離職，並已聘請1889名全職護士，淨流失為314人，醫管局現時共有28855名全職護士。

搶人才進展理想 預計年底會再多120位非本地培訓醫生

提到搶人才，范鴻齢指，醫管局在招聘非本地培訓醫生的進展理想。今年八月，醫管局曾到大灣區，會見廣州衛健委主任，向對方提出希望加強第二期大灣區人才交流計劃，獲對方同意增加大灣區醫生來港名額，預計至第四季會有逾30位大灣區來港，較去年第一期多2倍。

醫管局此行又拜會中山大學第一醫院院長肖海鵬，向對方提出請求，希望該院可以派人參與醫療人才交流計劃，對方亦積極配合，將於年內安排10多位醫生分批來港，包括眼科、麻醉科、放射科。同時北京及上海方面亦有13位醫生，參加人才交流計劃，預計今年第四季來港。

至於環球人才匯聚計劃，現時有12位海外醫生已來港，預計總共將有超過30位。

范鴻齢指，現時醫管局共有180名非本地培訓醫生已在醫管局開始工作，預計在各地醫生來港後，至年底會增長至300名。

2024年9月23日，醫管局大會舉行會議。（梁鵬威攝）

醫管局將聘200位非本地培訓護士

至於護士，醫管局在上兩個月，分別到訪新加坡、馬來西亞、珠海、廣州等地，以及在網上，為英、美、澳、加四地護士舉辦招聘活動。范鴻齢指，成果正面，醫管局收到不少申請，未來兩個月會向200位合資格護士發出有條件錄取許可。

范鴻齢又指，由於要處理相關註冊程序，估計這批護士最快要數個月才可來港。他未有透露這批護士來自的地區，但表示這批護士全部都懂廣東話。

醫院管理局代表於英國時間2024年4月20日及21日，參與英國倫敦及曼徹斯特舉辦的招聘活動。（政府新聞處提供）

醫療事故系統管理檢討委員會已提交30項建議 涵蓋管治、問責等範疇

今年發生多宗醫療事故，醫管局於今年7月成立系統管理檢討委員會，向醫管局提供改善建議。范鴻齢表示，委員會上周六已向醫管局大會提交30項方向性建議，涵蓋多個範疇，包括醫院管治、問責機制、安全意識、醫護之間的溝通等，預計會獲醫管局大會全部接納。不過他提到，醫管局需要時間作出研究，將建議轉為實際措施，亦要請示醫務衛生局，故未有最快落實時間。

公院周四起可打流感針 高拔陞提醒高風險人士盡早接種

醫管局行政總裁高拔陞表示，近日天氣轉涼，加上預計會進入冬季流感高峰期，醫管局周四起，在公立醫院提供流感疫苗注射服務。他呼籲高風險人士，包括長期病患、長者、幼童接種，又提醒由接種疫苗到身體抗體，需兩周時間，呼籲他們及早接種。