流感｜醫管局9.26起為合資格人士接種疫苗　可與新冠疫苗同時接種

醫管局周四（26日）起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。今年將採用四價滅活流感疫苗，涵蓋四種常見病毒，包括甲型H1流感病毒、甲型H3流感病毒和兩種乙型流感病毒。有醫生形容流感高峰期「可以嚟得好快又好急」，但現時未能預計高峰期會在甚麼時候發生，又指不排除會重現去年因病毒株轉變導致流感季節延長的情況。



醫管局周四（26日）起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。（任葆穎攝）

採用四價滅活性疫苗 可與新冠疫苗同時接種

今年將採用四價滅活流感疫苗，涵蓋四種常見的流感病毒，包括甲型H1流感病毒、甲型H3流感病毒和兩種乙型流感病毒。相關疫苗獲科學委員會建議在香港使用，且與世界衞生組織的建議相符。基督教聯合醫院家庭醫學及基層健康科顧問醫生陸文熹指，季節性流感疫苗可與新冠疫苗同時接種，一般會接種在不同手臂。

醫生：「流感高峰期嚟得好快又好急」未能預計高峰期何時發生

陸文熹表示，根據以往經驗，流感高峰期「可以嚟得好快又好急」，但未能預計高峰期會在甚麼時候發生。他說，現時本地季節性流感的活躍程度仍處於低水平，但隨着天氣預期逐漸轉涼，預料今年底流感活躍程度會再上升。

醫管局周四（26日）起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。（任葆穎攝）

去年流感季節持續7個月 醫生：不排除今年出現類似情況

冬季流感季節一般於一月開始，而夏季高峰期則在七月至八月間出現。流感季節一般持續八至十二個星期，但當主要流行的病毒株出現轉變時，流感季節的持續時間就會延長。

陸文熹稱去年流感季節便出現延長的情況，由一月中旬開始持續至七月下旬，維持了28星期，估計流感病毒株轉變是延長的主因，因初期主要為甲型H3流感，至中期開始轉為甲型H1流感，他表示不排除今年會出現類似情況。

陸文熹醫生表示，根據以往經驗，流感高峰期「可以嚟得好快又好急」，但現時未能預計高峰期會在甚麼時候發生（任葆穎攝）

接種疫苗後兩至四星期產生抗體 保護持續六個月

流感是指由流感病毒引起的急性呼吸道感染，可透過咳嗽、打噴嚏或說話時的飛沬傳播。高風險人士例如長期病患者、長者及幼童感染後，有可能會出現嚴重併發症，包括支氣管炎、腦病變等，甚至會有生命危險，就算健康人士亦會受影響。

接種流感疫苗後約需兩至四星期產生抗體，保護期可持續至少六個月。接種流感疫苗的副作用不多，醫管局表示，除注射處可能出現輕微腫痛，一般無其他副作用，小數人可能出現發燒、肌肉筋骨痛等徵狀，但通常會在一至兩天內自動消退。

如患感冒病徵、發燒或嚴重不適，應待康復後才接種疫苗。

醫管局周四（26日）起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。（任葆穎攝）

三類合資格病人可到醫院及門診診所接種

根據本年度政府防疫注射計劃的安排，醫管局主要為定期到公立醫院及門診診所應診的合資格病人接種季節性流感疫苗，包括︰

﹒2至18歲以下及50歲或以上定期覆診的長期病患人士；



﹒接受產前檢查的孕婦；及



﹒18至49歲獲證明的智障或傷殘人士和領取綜援的長期病患人士。



合資格病人可按原定覆診日期到診所接種疫苗，毋須預約。如果病人在短期內毋須覆診，亦可以親臨或致電所屬診所安排接種疫苗。市民可參考提供疫苗接種的公立醫院及門診診所名單。