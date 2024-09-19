醫管局9.26起　於公立醫院及門診診所　為合資格人士接種流感疫苗

醫管局今日（19日）公布，將於下周四（26日）起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。



醫管局呼籲市民盡早接種季節性流感疫苗。（資料圖片/黃浩謙攝）

醫管局表示，根據本年度政府防疫注射計劃的安排，醫管局主要為定期到公立醫院及門診診所應診的合資格病人接種季節性流感疫苗，包括︰

2至18歲以下及50歲或以上定期覆診的長期病患人士；

接受產前檢查的孕婦；及

18至49歲獲證明的智障或傷殘人士和領取綜援的長期病患人士。



合資格病人可按原定覆診日期到診所接種疫苗，如果病人在短期內毋須覆診，亦可以親臨或致電所屬診所安排接種疫苗。

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生呼籲市民盡早接種季節性流感疫苗︰「高風險人士例如長期病患者、長者及幼童感染流感後，有可能會出現嚴重併發症，引致重症或死亡，就算健康人士亦會受影響。隨著本港即將踏入冬季，流感的傳播風險會相應增加，接種流感疫苗有助提升免疫力，大大減低因感染流感引致重症或死亡的風險。接種流感疫苗後約需兩至四星期產生抗體，保護可持續至少六個月，可以在冬季流感流行期間為市民提供保護。」

醫管局亦會於10月17日（星期四）起，於選定的普通科門診診所，為有關政府部門轉介、家禽從業員及從事養豬和屠宰豬隻行業的人士接種流感疫苗。