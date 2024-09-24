捉住倒掛晾衫架翁獲消防處嘉許　救人英雄親述：自己雙腳都已離地

居於觀塘翠屏北邨翠柳樓的陸貽聰，在7月12日經歷不一樣下午，「人生經歷咗最長嘅20分鐘」。他當日在家，聽到窗外傳來「救命」之聲，探頭出窗向上一望，看到高兩層的晾衫架掛着一個老翁，懸空離地7層樓高，真正命懸一線。他邊報警邊衝上去，進入老翁單位，用手捉住他。消防員6分鐘後到來，直至「飛將軍」把老翁救回單位有，前後約20分鐘。



消防處九龍總區昨（23日）向英勇救人的陸貽聰及另一居民（未有出席）頒授嘉許狀，以示肯定。陸說當時來不及害怕，緊緊捉著老翁勾在晾衫架的一隻腳，隨着時間過去，他的體力消耗亦愈來愈大。當時他的雙腳已離地、汗如雨下，「我當時係用個肚腩同埋隻手去夾住個窗台。」最終成功堅持等到消防前來「接手」救援，他事後發覺腹部因長時間壓着變得瘀青。



消防處九龍總區9月23日頒發「高級指揮官嘉許狀」予陸貽聰（後左七），以及表揚優異表現紀錄的消防員及警員。（盧翊銘攝）

消防處昨舉辦九龍總區高級指揮官嘉許狀及優良表現記錄頒獎典禮，以表揚在該宗特別服務召喚中表現英勇的市民、消防人員及警務人員。是次頒獎禮共有五名消防隊成員、五名警務人員及兩名市民獲得嘉許狀。當日捉住倒掛老翁約20分鐘的陸貽聰便是其一，他和消防隊長蔡梓津親述整個過程。

7月12日，觀塘翠屏北邨一名77歲老翁疑晾衫時失足跌出單位掛於晾衫架，左腳卡在晾衫架，由他人及時捉住腳部救回一命。（陳先生提供）

在家聽到有人叫救命 探頭出窗發現老翁掛在晾衫架

「我喺屋企裏面嘅，咁我就聽到出面有呼叫嘅聲音，講真初頭我係冇理會嘅，因為我以為係長期病患喺度嗌。」陸貽聰在嘉許禮上憶述事件發生的瞬間。

他其後聽到老翁呼叫「救命」，才探頭出窗發現他掛在晾衫架上，詢問對方身處的位置。在到達老翁所在的7樓後，經同棟大廈的住客指示方向，才得知老翁身處的單位。

陸貽聰（右）因主動捉住倒掛晾衫架老翁令他獲救，獲消防處頒授「高級指揮官嘉許狀」。（盧翊銘攝）

撐過體力極限不放手 因銘記救援課程導師一句話

見到老翁倒吊的一刻，陸貽聰來不及害怕，便緊緊捉著老翁勾在晾衫架的一隻腳。他途中有想過多叫數名街坊來幫忙，但又怕隨便改變位置會導致老翁墜下，最終決定只能靠自己捉緊不放手。隨着時間過去，他的體力消耗亦愈來愈大。

陸貽聰回憶指，當時他的雙腳已離地、汗如雨下，「我當時係用個肚腩同埋隻手去夾住個窗台。」

陸貽聰鼓勵市民在能力範圍內幫助別人。（盧翊銘攝）

陸貽聰最終成功堅持等到消防前來「接手」救援，他事後發覺腹部因長時間壓着變得瘀青。

你要救人，你一係就唔好救，救得嚟就唔好諗。 陸貽聰

他憶述在機構就讀救援相關課程時導師的一句話，指自己同樣是秉持相同信念堅持捉着老翁的腳不放。他又慶幸有修讀相關課程，令他具備相關的救人常識，並可臨危不亂思考當刻問題。

消防處消防隊長蔡梓津（左）及市民陸貽聰（右）分享當日的救援過程。（盧翊銘攝）

6分鐘後到場 展開19分鐘的救援行動

自消防處接獲報案到抵達現場，一共用了6分鐘。負責當日現場指揮的消防處消防隊長蔡梓津表示，當日接獲報案指懷疑有人想從高處跳下，後來才知道是有市民失足墮樓被困高處；消防隊在到達現場後共用了19分鐘，成功將老翁救回單位內。

消防隊長蔡梓津2014年加入消防處，一直到2020年成為消防隊隊長。（盧翊銘攝）

消防隊長：老翁因長時間倒吊而頭部充血 救援分秒必爭

蔡梓津憶述消防隊到達現場後，發現老翁的身體倒吊懸掛在自家單位廚房外牆的晾衫架，僅靠陸貽聰及另一位警務人員捉住一隻腳，將其固定。

他指由於單位空間狹窄，消防人員無法立即接替捉住老翁的腳，要先利用繩索系統套着事主作進一步鞏固。當時老翁已因長時間倒吊而頭部充血，因此救援過程是分秒必爭。

蔡梓津表示，整個救援過程有賴市民和警務人員的幫忙，透過三方面的合作方能發揮到「救災扶危，為民解困」精神。

消防處消防隊長蔡梓津（左）及市民陸貽聰（右）頒授嘉許狀。（盧翊銘攝）

已加入消防處接近10年的蔡梓津，父親和兄長都是消防員。在家人的薰陶下，他自少便立志要成為消防員。他認為消防處的救人方針與自身理念相近，「我希望可以喺呢一方面（消防行業）貢獻自己，幫助到人。」