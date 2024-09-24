首顆中大設計衞星發射及進入太空軌道　可高解析度對地遙感觀測

香港中文大學聯同國星宇航研發的「香港青年科創號」衞星今日（24日）由捷龍三號運載火箭搭載，在山東海陽東方航天港成功發射進入太空軌道，是首顆由港府資助的衞星，亦是首顆由中大直接參與設計、研發及數據接收的對地監測衞星，獻禮新中國成立75周年。



中文大學表示，該衛星是國際首顆人工智能（AI）大模型科學衞星，可服務於香港、大灣區乃至全球災害回應、智慧城市、碳中和、低空經濟等領域，加快香港新質生產力發展。中大又稱，「香港青年科創號」衞星的發射將促進航天遙感知識科普教育，加深青年學者及大眾對國家航天科技發展的認識。



「香港青年科創號」衞星由捷龍三號運載火箭在山東海陽發射基地成功發射。（中文大學網站）

衞星可服務全球災害回應、智慧城市、碳中和、低空經濟等

「香港青年科創號」衞星是香港首顆由中大直接參與設計、研發及數據接收的對地監測衞星，將會聚焦探測包括香港及大灣區附近一帶的環境及地理資訊。中文大學表示，該衛星是國際首顆人工智能（AI）大模型科學衞星，搭載了亞米級高分辨光學遙感相機和在軌智慧處理載荷，將對高解析度對地遙感觀測、資料在軌智慧處理和衞星上大模型部署等關鍵技術進行驗證，可服務於香港、大灣區乃至全球災害回應、智慧城市、碳中和、低空經濟等領域，加快香港新質生產力發展。

查逸超：革命性成就 段崇智：體現香港科技界貢獻國家

中大校董會主席查逸超表示，今天見證了中大在航天科技領域邁出了極具意義的一步。香港青年科創號衛星的成功發射，展示了中大的科研實力，象徵香港在國家航天發展的征途奮勇向前，認為是革命性的成就。

中大校長段崇智表示感到無比自豪與光榮，衞星標誌着中大在航天及AI大模型技術上開創了新篇章，體現了香港科技界貢獻國家的堅定承諾。

中大衞星星座首席科學家兼太空與地球信息科學研究所所長關美寶教授。（中文大學網頁）

關美寶：衛星將提供前所未有的珍貴數據

擔任中大衞星星座首席科學家的太空與地球信息科學研究所所長關美寶教授表示，衛星將提供前所未有的珍貴數據，支持對地遙感觀測的相關技術研究。他們會推動更多創新研究，為全球災害回應和可持續發展出力。

校董會副主席陳德霖、校董陳早標、常務副校長陳金樑、副校長潘偉賢、副校長岑美霞及關美寶等蒞臨發射現場觀禮。