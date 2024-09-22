中大新校長人選盧煜明是「最接近諾貝爾獎港人」　奪諾獎風向標

撰文：韋景全
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《香港01》獲悉，香港中文大學醫學院副院長盧煜明成為下任中大校長唯一候選人。翻查資料，盧煜明有「無創產前檢測之父」之稱，在國際間曾屢獲殊榮。他又在2022年獲頒拉斯克獎（Lasker Award），而該獎在醫學界的地位僅次於諾貝爾獎，更被視為是諾貝爾獎的「風向標」，因此他被冠以「最接近諾貝爾獎港人」。

《香港01》了解，中大遴選委員會已選定醫學院副院長盧煜明為下任校長唯一候選人。（資料圖片）

今年初提出請辭的中大校長段崇智，提早兩年卸任，中大明年一月會有新校長。《香港01》了解，中大遴選委員會已選定盧煜明為下任校長唯一候選人，校董會最快周五（27日）開會討論。根據規定，委任校長的門檻須經校董會四分之三成員支持，方可聘任。

發明「無創產前檢測」技術　前年獲頒拉斯克獎

盧煜明現時是中大醫學院副院長（研究），有「無創產前檢測之父」之稱。他花費20年心血，研究出無創基因產前診斷測試（T21），其研發現，孕婦的血漿內存有胎兒DNA，並可以此確認胎兒有否患上唐氏綜合症，準確度超過99%。

從科研層面應用至臨床診斷，「無創產前診斷技術」現時已被全球60個國家廣泛採用。全球每800名新生兒中就有1名患上唐氏綜合症，該技術讓每年數以百萬計孕婦，免於接受增加流產風險的羊膜穿刺及絨毛活檢等入侵性檢測，為分子診斷學的發展奠下重要基石。

盧煜明2022年憑此研究，獲頒「拉斯克獎—臨床醫學研究」，是史上第五名獲獎華人。頭四位華人得獎者分別是1962年獲獎的李卓皓、1972年的李敏求、1991年的「基因診斷之父」簡悅威及2011年的屠呦呦。

每四位拉斯克獎得獎者　就有一位得諾貝爾獎

有超過75年歷史「拉斯克獎」，被譽為「美國最高榮譽生物醫學科學獎」。至今有95位「拉斯克獎」得主獲頒諾貝爾獎，比例佔25%，單是2018至2022年的諾貝爾得獎者中，就有7位曾獲「拉斯克獎」。

1997年加入中大　27年間屢獲殊榮

盧煜明在1997年加入中大，現時除擔任該校醫學院副院長，亦為該校化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長。除「拉斯克獎」外，盧煜明在2011年及2013年，分別被選為英國皇家學會院士及美國國家科學院外籍院士，又在2014年獲費薩爾國王國際醫學獎。

2015年，盧煜明成為首位獲頒美國臨床化學協會Wallace H. Coulter講學獎的華人，翌年獲頒有「中國諾貝爾獎」之稱的首屆「未來科學大獎—生命科學獎」及被譽為「諾貝爾獎預測指標」的「湯森路透引文桂冠獎」。

2019年，盧煜明成為首位華人科學家獲頒「復旦—中植科學獎」，又在2021年獲「科學界奧斯卡」之稱的「科學突破獎」，及成為史上首名英國皇家學會生物學科「皇家獎章」華人得主。2022年，他獲選為中科院院士。

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