消息：中大醫學院副院長盧煜明成為下任中大校長候選人

《香港01》獲悉，中大醫學院副院長盧煜明成為下任中大校長候選人。盧煜明有「無創產前檢測之父」之稱，以DNA診斷技術開創無創產檢，以及早診斷唐氏綜合症及多種遺傳病，去年獲增選為中國科學院院士。



盧煜明成為下任中大校長候選人 校董會周五討論

今年初提出請辭的中大校長段崇智，提早兩年卸任，中大明年1月換校長，據《香港01》了解，中大遴選委員會已選定盧煜明為下任校長候選人，中大校董會最快周五（27日）開會討論。根據規定，委任校長的門檻須經校董會四分之三成員支持，方可聘任。

盧煜明是中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長，被稱為「無創產前檢測之父」。（資料圖片）

盧煜明有「無創產前檢測之父」之稱

盧煜明是中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長，被稱為「無創產前檢測之父」，去年獲增選為中國科學院院士。他以DNA診斷技術開創無創產檢，以及早診斷唐氏綜合症及多種遺傳病。

盧煜明去年獲增選為中國科學院院士。（港科院相片）

從科研層面應用至臨床診斷，「無創性產前診斷技術」現時已被全球60個國家廣泛採用。全球每800名新生兒中就有1名患上唐氏綜合症，此項技術讓每年數以百萬計孕婦免於接受增加流產風險的羊膜穿刺及絨毛活檢等入侵性檢測，為分子診斷學的發展奠下重要基石。