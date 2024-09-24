城大博士生精液水濺陌生女子　稱簽證問題難履行社服　罰款5千元

城大內地男博士生在城大校園內，向一名陌生女子濺精液，他早前在西九龍法院承認非禮罪，案件今(24日)判刑。報告指被告和盤托出事件經過，認為其犯案與壓力及情緒管理有關，建議他接受感化或社會服務令，但律師指被被告所持的學生簽證，令他或無法履行上述兩項建議，又指被告在貧窮省市出生，並非「官二代」或「富二代」，判監對他打擊大。裁判官李志豪考慮到被告與事主無身體接觸，亦存在不可行因素，判被告罰款5,000元。



被告來常偉，城市大學博士生，居於深圳市。他承認於2024年6月6日，在城市大學李達三葉耀珍學術樓由地下至一樓的2號電梯，非禮女子X。

被告來常偉在西九龍法院承認非禮罪，被判罰款5千元。(資料圖片)

辯方指被告非官二代或富二代

辯方今作進一步求情時指，被告的最新報告指，被告終坦誠道出事件，心理學家和感化官都認為被告犯案與壓力及情緒管理有關，認為被告毋須接受治療，即非性方面有「奇異意念」，報告建議被告可接受感化令和社服令，但被告所持的學生簽證，他可負責的工種有限，未能遵從以上兩項判罰。被告在貧窮省市出生，非「官二代」或「富二代」，即時監禁將對他構成重大打擊，故建議法官以罰款形式處理。

被告與事主並無身體接觸

李官考慮到被告與事主並無身體接觸，亦沒有觸及事主的敏感部位，亦有不可行因素存在，考慮被告認罪等，判他罰款5,000元。

被告犯案時一手拿手機一手拿試管

案情指他當日下午3時許，在校園內追隨不相識的女事主X，兩人並一同搭乘電梯，被告一隻手舉手機，另一隻手拿著疑似裝有不明液體的試管，X感到背部和臀部被沾濕，到洗手間查看後發現衣服遭不明液體濺到報警。被告同月11日被捕，警方在被告的辦公室和實驗室搜獲一支內含被告精液的試管，及一支吸管，被告警誡下稱不小心把含有精液的水濺到那名女士的背上。

案件編號：WKCC2559/2024