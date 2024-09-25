嶺大禁學生媒體用「嶺大編委」簡稱　要求加「學生會」字眼免誤會

嶺南大學學生會編輯委員會今（25日）於社交平台發表聲明，指即日起不再使用「嶺大編委」四字作為簡稱。編委會表示，昨（24日）接獲校方正式通知，由於收到大量投訴指「嶺大編委」的稱呼，引人誤以為編委會屬校方官方組織，下令不能再使用該四字簡稱，包括任何出版刊物、T-shirt、紀念品等。

嶺大回覆查詢指，該組織非嶺大校方部門，要求加入「學生會」字眼，以資識別，避免誤會。



編委會表示「嶺大編委」是約定俗成的簡稱，對校方要求深感不忿及失望，惟希望能夠繼續為學生會會眾服務，故選擇更名，將重新設計浮水印、社交媒體頭像等。



嶺南大學。（資料圖片）

嶺大編委引述校方指 收大量投訴 簡稱惹屬方組織誤會

嶺南大學學生會編輯委員會今（25日）在社交媒體發表聲明，稱即日起不再使用「嶺大編委」四字作為編委會簡稱。聲明中指，校方昨日（24日）正式通知編委會，由於收到大量投訴，指「嶺大編委」一稱呼引人誤以為該會是屬於校方的官方組織，故要求不能再使用「嶺大編委」四字浮水印，包括任何出版刊物、T-shirt、紀念品等，須更改為「嶺大學生會編委會」或其他不令人誤會為是嶺南大學官方組織的稱呼。

另外，聲明亦指，近日於校內販賣T-shirt以及派發招莊宣傳單張的攤位申請，亦因此被校方駁回。根據編委會社交媒體帖文，近日曾在校內售賣「編委TEE」，印有現被禁止的「嶺大編委」四字浮水印，以及背面印有前立場新聞總編輯林紹桐的陳情信的節錄文字。

編委會：簡稱屬約定俗成 浮水印自2020沿用

對於不能再使用「嶺大編委」簡稱一事，編委會表示深感不忿及失望，惟望能夠繼續為學生會會眾服務，故選擇更名。編委會指現正準備修改事宜，包括重新設計浮水印、社交媒體頭像，重新印製T-shirt及紀念品印製等。

聲明中又提及，嶺南大學學生會編輯委員會成立數十載，簡稱為「嶺大編委」已是約定俗成之事，而編委會目前於社交媒體上報導所使用的「嶺大編委」浮水印亦是由2020年沿用至今，更早之前的年份則有其他設計版本，惟持續有使用「嶺大編委」四字。

近年多間大學不承認學生會，同時亦影響校園刊物的營運。翻查資料，中大學生報於2022年因應學生會解散，改名為「大學社區報」，今年3月所有報架及已上架刊物在未被通知情況下被學生事務處收走。中大當時解釋，因刊物無得到大學認可，校方有責任維護良好且安全的校園。嶺南大學自2021年7月起不再為學生會代收會費，2022年3月起亦陸續收回學生會場地使用權，包括會室、民主牆、報告板及虎地書室。