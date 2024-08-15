Ocamp風波｜嶺大迎新營改稱「新生夏令營」　參加者可選是否過夜

去年多間院校的迎新營爆出性騷擾事件後，各大學對舉辦迎新營加強規管，當中嶺南大學禁用「迎新營」字眼，今年改稱為「新生夏令營」，學生會主動將過夜安排改為讓新生自行選擇，活動亦配合校方建議，避免有身體接觸，盡量不要「掂到手」。



嶺大學生會署理會長賴卓賢認為，校方要求「嚴格但可接受」，考慮到過往部分不愉快事件在夜晚發生，希望新措施能避免類似事情，亦令新生更安心地參與。



嶺大學生會將舉辦為期3日的「新生夏令營」，署理會長賴卓賢表示，今年讓新生自行決定是否在嶺大宿舍過夜。（資料圖片 / 高仲明攝）

嶺大學生會將舉辦為期3日的「新生夏令營」，署理會長賴卓賢表示，今年讓新生自行決定是否在嶺大宿舍過夜，因為過往部分不愉快事件在夜晚發生，希望能避免，亦讓新生參加時更放心。他續指，新安排是因為不想強迫新生玩「房game」，明白部份新生可能不太適應，因此新生可以在分組後與「組爸媽」溝通，表達他們的意願。

今年5月，嶺大發出一系列最新政策指引，包括不能用「Orientation Camp （迎新營）」或「Orientation Activities (迎新活動） 」等字眼，而所有活動須詳細寫進計劃書並獲批准才可宣傳，活動舉辦期間委派至少一名「反欺凌及性騷擾大使」監察情況。另外，本周六亦將舉行防止性騷擾的營前培訓活動。

計劃書要寫明每項活動內容 校方建議盡量不要「掂到手」

賴卓賢表示，今年營會活動都是「大同小異」，包括破冰遊戲、嶺大偵探遊、屯門CityHunt及營火晚會。他指計劃書要詳細寫明每項活動的內容、物資及場地布置等，雖然校方沒有禁止活動因，但要更改活動的部份元素，例如校方建議盡量不要「掂到手」，或有其他身體接觸。

他認為校方做法是「嚴格但可接受」，指籌委其實已經是成年人，能判斷什麼是不當行為。

嶺大迎新營涉有學生作出不雅行為，校方去年計劃召開紀律聆訊委員會跟進。（資料圖片）

改稱「新生夏令營」 學生會署理會長感無奈：係咪一樣嘅嘢？

賴卓賢又指，去年接連的性騷擾事件引來社會嚴重關注，大眾對「迎新營」有負面印象，因此學生會更需要保障新生安全，挽回對活動的印象。今年改用「新生夏令營」名稱，對於校方強調不能用「迎新」、「Orientation」字眼，他表示，營會的目的就是迎新，讓新生認識師兄姐及同學，一起渡過4年時光，為此他感到無奈：「（改咗名）係咪一樣嘅嘢？」

質疑校方「家長式管治」 料參與者較去年減

他補充道，今年要向校方提交計劃書才能舉辦營會、使用學校場地，而以往是由學生會審批屬會的計劃，認為校方沒有尊重學生會的自主性，質疑是「家長式管治」。他指如果不合作，就不能在嶺大集合及使用任何場地。

他估計今年報名營會的新生會因上年事件減少，但希望相關措施能令新生及其家長安心。

去年多間院校的迎新營爆出性騷擾事件，包括教大及港大護理學系共3宗案件，嶺大亦有傳出做性暗示動作的迎生營花絮片。立法會表示關注事件，於去年10月開會討論，文件列出各大學分別計劃實行的措施，包括完成有關預防性騷擾的線上輔導課、指派主管、領導者和觀察員來監督等。