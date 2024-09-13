多間資助大學增取錄非本生　港大科大佔限額逾3成　嶺大已填滿

本學年起，八間資助大學非本地生的學士限額提升至40%，多間院校取錄非本地生的數字有所提升，其中，港大和科大取錄的非本地本科生人數，佔資助學額約三成多，嶺大則指，已「填滿」有關限額。而城大新學年取錄的非本地生人數較去年增兩成，浸大首年非本地本科生則增加接近一倍。



本學年起，八間資助大學非本地生的學士限額提升至40%。(資料圖片)

港大首年非本地生佔約四成

《香港01》向各大學查詢最新的非本地本科生的取錄數字，港大回覆指，今年錄取入讀本科生首年課程的非本地生人數約四成，他們來自60個國家和地區，包括阿塞拜疆、馬爾他、喀麥隆、厄瓜多爾和蘇里南等。而整體入讀本科課程的非本地生人數，則佔教資會學士學位限額三成多。港大指，會按政府訂下循序漸進的原則，繼續錄取非本地生，達至總體四成的目標。

中大回覆指，2024/25學年共取錄約800名非本地本科生，佔整體新生人數19%。截至今年9月4日，中大非本地本科生人數佔整體本科生的比例為約一成半。科大指，新學年取錄逾600位非本地生，佔限額逾3成。

浸大首年非本地本科生則增加接近一倍。（資料圖片）

城大非本地生增兩成 浸大「限額」增至20%

浸大表示，目前有超過1,000名非本地生就讀本科課程，2024/25學年，本科第一年的非本地學生錄取人數比上年度增加接近一倍，而整體非本地本科生名額則由上學年的15% ，增加至2024/25學年的約20%，學生來自內地及超過20個國家和地區。

教大校長李子建早前接受訪問時表示，新學年非本地生取錄人數較往年增110％，其中第一年學士學位課程的非本地生取錄人數，較去年增長超過120％，已達到政府訂定的「40％限額」。

城大表示，本年度取錄的非本地學生較去年上升逾兩成。理大則表示，大學於2024/25學年增加非本地生學額，其中獲派本科學位的非本地生人數較去年有所增加，不過，未有透露具體數字。

嶺大指，2024/25學年已填滿非本地學生限額名額。（資料圖片）

嶺大稱「填滿」限額 非本生比例按年增兩成

嶺大指，2024/25學年已填滿非本地學生限額名額，非本地生的比例按年增加兩成。研究生方面，本學年學生人數比去年增加。嶺大指，非本地生來自全球多個國家和地區，包括香港、內地、澳門、南韓、德國、荷蘭、墨西哥、迦納、孟加拉、菲律賓以及緬甸等。

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校內住宿中大包三年 理大首年保證入住

至於非本地生的宿舍安排方面，浸大指會提供首年住宿安排、迎新活動，以及為每名非本地生配對學生友伴，以便他們更融入大學及香港的生活。浸大指，快將落成的賽馬會創意校園，將分階段提供超過1,700個宿位讓更多本地及非本地生入住，大學亦將有更多空間增設教學設施。

理大指，非本地本科生入學首年獲住宿保證，大學亦正於何文田及九龍塘興建兩個學生宿舍項目，預計於2027年下半年逐步完成，料將可提供更多宿位。中大指，會向有意願於校內居住的非本地本科生提供三年校內住宿，就另外一學年的住宿安排，有需要可以向所屬書院提交住宿申請。

中大指，亦鼓勵學生選擇校外居住，積極爭取社會經驗，拓展香港生活視野 。港大指，隨著非本地學生增加，大學會加强相關配套設施和服務，包括興建新宿舍，為同學提供良好的教與學氛圍。