日本秋祭in香港｜兩個月逾90項活動　維園10月中設日本美食節

第九屆「日本秋祭in香港——魅力再發現」今日（25日）揭幕，本次秋祭有逾90預活動於10、11月集中舉行。其中香港日本料理店協會主辦的日本美食節，將於10月中一連兩日於維多利亞公園舉行，屆時可以品嘗到使用從日本各地運抵的新鮮食材烹調的美味料理。日本國際交流基金會夥拍日本國駐香港總領事館於11月7日至26日舉辦《我愛壽司》展，邀請市民走進移動式壽司專門店，從多方面了解這種日本美食。



日本駐港總領事岡田健一致辭表示，香港向來與日本有緊密經貿關係，亦感謝港人營造一個讓日本人安心工作的地方，歡迎大眾參與了解日本文化。



表演團體「擊鼓樂社」上台表演太鼓。（盧翊銘攝）

岡田健一表示，香港與日本有緊密經貿往來，香港日資企業逾1,400家，2019年的訪日香港旅客為歴年最多刷新最高紀錄，兩地向來關係友好，希望能透過秋祭表達謝意。

秋祭活動涵蓋電影、表演藝術、藝術與工藝、飲食、體育、知識交流、銷售推廣等不同範疇的活動。其中由香港日本料理店協會主辦的「 美食盡享！舞吧！秋祭2024」將一連兩日（10月12日至13日）於維園舉行。參加者可品嘗到使用日本新鮮食材烹調的料理，體驗充滿日本祭典風情的傳統遊戲，更可參與「盆舞」，感受日本文化。

日本武道及文化促進會有限公司將於10月13日邀來修習不同日本武道的武者同場獻技，同場更將首次舉行刀劍展，市民能難得地欣賞日本刀，由於日期所限，參加者需要提前預約。此外，於11月7至26日，由日本國際交流基金會以及日本駐港總領事館合辦《我愛壽司》展，參加者透過探訪移動式壽司專門店，了解這項風靡全球的美食。

秋祭官方海報。（活動執行委員會提供）

文化方面，香港日本文化協會將舉辦「認識日本百年老店：文化、傳統、現代和挑戰」講座。此外，日本國際交流基金會、日本駐港總領事館聯同電影文化中心（香港)）呈獻4部日本著名導演森 田芳光作品，大眾可重溫他極富表現力的電影世界。活動種類廣泛，相信能為對日本文化感興趣的朋友帶來一個充滿日本魅力滿載的秋日。

除了各項特色活動，不少香港商家亦熱烈參加秋祭，10月中旬起，九龍香格里拉Café Kool推出「秋之頌尹師傅聯乘酒店自助餐」，提供特別餐點。澳門過江龍汴京茶寮更提供煎茶、抹茶、生朱古力以及抹茶蕨餅等日本甜品，於11月起登陸限定店「 汴京抹茶站」。於秋祭舉行期間，羚邦集團亦會舉辦多項動漫相關活動，向大眾介紹日本動漫文化的魅力。

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90多項活動詳情及查詢，請瀏覽「日本秋祭in香港」官方網頁

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日本國駐香港總領事館

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