日本駐港總領事盼港府盡快撤水產禁令　為深圳遇襲身亡日童默哀

內地早前宣布將逐步恢復日本水產進口，外界關注港府會否跟隨解禁。日本駐香港總領事岡田健一今日（25日）出席公開活動後表示，日方願意提供科學證據，協助特區政府盡早作出判斷，希望港府盡快解除水產禁令。此外，岡田健一於活動時亦為早前於深圳遇襲身亡的日本學童默哀一分鐘，他指，領使館已提醒在港日人需留意安全，本地的日本學校亦因此加強保安，保障學生安全。



日本駐港總領事岡田健一希望港府對解封水產禁令一事早日作出結果。（盧翊銘攝）

岡田健一出席秋祭活動致辭時表示，很遺憾香港至今仍對日本實施水產禁令，但香港依舊是日本全球最大的水產出口地，感謝香港市民對日本水產的信賴。

他於活動後接受傳媒提問時，他表示早前中日政府達成共識後，已與港府溝通，希望能盡快解封水產禁令。他續指，日本政府會持續提供科學根據，令特區政府可作出正確判斷，希望在不久的將來能收到好消息。

被問及日方會否後悔太遲讓中國加入核污水排放監測，他指，中國一直是國際原子能機構（IAEA）的成員國之一，經過日方與機構協商後，希望中方能「進行有效監測 」。

至於有關水產令禁封的確實日程，岡田健一表示，自己不適合評論港府與北京之間的商談細節，不過日本政府一直以公開透明態度持續分享最新資訊，再次強調希望港府能建基於日方提供的科學證明下，作出正確判斷。他又指特首李家超效率高（effective），提出考慮調整措施。

有記者問香港水產禁令會否影響日本決定香港加入《區域全面經濟夥伴協定》 （RCEP），岡田健一稱撇除談論水產出口問題，香港能加入協定與否還需要考量其他問題。

日本駐港總領事岡田健一希望港府對解封水產禁令一事早日作出結果。（盧翊銘攝）

疫後大量日本餐廳結業 非全因水產禁令 整個飲食業面對嚴峻考驗

疫後掀起食肆倒閉潮，岡田健一指，有大量日本餐廳亦隨之結業，但非全受水產禁令影響，因香港整體零售及餐飲業皆面對嚴峻考驗。

日童深圳遇襲殺亡 本地日本校加強保安

活動期間，岡田健一為早前於深圳遇襲殺亡的日本學童默哀一分鐘。談論到這宗案件，岡田健一表示，雖然不少在港日人認為香港與深圳的社會環境迴然不同，但考慮到兩地相近，為預防萬一，領事館亦有提醒在港日人需留意安全，香港的日本學校因此也加強保安，保障學生安全。岡田健一亦感謝港府以及香港警察在保障在港日人安全方面提供大量支持。

岡田健一為早前於深圳遇襲殺亡的日本學童默哀一分鐘。（盧翊銘攝）