王毅晤日本外相：中方將依法調查日本學生遇襲案　促避免政治化

中共中央政治局委員、外交部長王毅9月23日在紐約出席聯合國大會期間，應約會見日本外相上川陽子。王毅表示，中方將依法調查處理深圳日本學生遇襲這宗個案，也將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全，日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。



圖為2024年9月23日，中國外交部長王毅在美國紐約聯合國總部舉行的未來峰會發表演說。（Reuters）

圖為日本外務大臣上川陽子2023年9月13日現身東京首相辦公室。（Reuters）

王毅指出，全面推進中日戰略互惠關係，是雙方的共同責任。希望日方同中方相向而行，把握兩國關係正確方向，把兩國領導人的共識落到實處，推動中日關係健康穩定發展。

他並重申，中方反對日本福島核污染水排海理所當然。日本既然同意接受長期國際監測安排和中國等利益攸關國獨立取樣監測，就應該說到做到，不要節外生枝。

上川陽子表示，日方重視日中關係。面對國際形勢中不斷上升的風險挑戰，日中應保持各領域、各層次溝通對話，包括協商解決好核污染水問題，共同維護地區和平與發展。兩國關係的重要基礎在於民眾之間的交往，希望中方妥善處理日本學生在深圳遇襲事件，保障在華日本人的安全。