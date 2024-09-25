道士涉非禮謀殺智障女　菲傭案前兩天見鄰家女傷心虛弱　似剛哭過

道士兼中醫涉非禮和謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助和教唆他人非禮案今午（25日）在高院續審。事案發單位附近村屋工作的菲傭供稱，案發前一年，她開始留意到隔鄰的村屋有1男4女經常出入。事發當年的夏天，她更不時聽到該村屋傳來男子的憤怒大叫聲，有一次她更目一名紋身男在屋外向一名年輕女子大叫。她在事發前數天最後一次見到該女子時，發現她十分虛弱，步伐緩慢，身上有瘀傷，看上去十分傷心，像剛哭過。



男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

被告張子才否認非禮及謀殺罪。(資料圖片)

女被告吳馬如賡否認協助及教唆非禮罪。(朱棨新攝)

吳父指吳前一晚仍有反應

救護員王偉傑供稱，他案發時駐守寶琳救護站，於當日接報有21歲女子失去意識。王到該單位一樓房間為死者吳恩宇檢查，發現她沒有脈博、手腳僵硬、背部有屍斑，頭部和手腳有瘀傷和擦損，相信她已死去了一段時間，故未施行搶救。王其後問及吳的傷勢，吳父指對上一次見到她有反應已是前一晚10時，但他不清楚吳的傷勢何來，但她前一晚有些失常及混亂。

父母未交代吳為何用紙尿片

王在辯方盤問時，承認曾在口供提及吳父稱吳死前連續兩日行為怪異，且有頭撞牆和踢牆的舉動。王又確認，他檢查房間後未發現吳身上或附近有血跡，或有任何可致吳受傷的可疑物品。王另確認吳當時穿著成人紙尿片，他有問吳穿著成人紙尿片的原因，但她的父母未正面回答。

菲傭見紋身男出入單位

控方之後傳召菲傭Shirley Bravo Nadal作供，她案發時在涉案村屋附近的另一單位工作。她稱，自2018年起，經常見到1男4女出入村屋，包括一名年約50歲男子，他手腳滿佈紋身，不算高但身型健碩，長髮束馬尾且經常染髮；一名約30歲的女子，同樣手腳有紋身；另兩名分別50多歲及20多歲的女子，其中20多歲的女子，初時留有及肩長髮，後來越剪越短。

曾目擊紋身男向年輕女子大叫

Nadal續指，自2019年夏天開始，她不時會聽到從涉案單位傳來一把男子憤怒大叫聲，有時亦會聽到一把女聲在說話。其中一次更是發生在單位外，Nadal目擊紋身男向年輕女子大叫，該紋身男的聲音與早前在單位內傳出的聲音相似。控方提問Nadal是否知道他們在說什麼，Nadal稱她聽不懂廣東話。

年輕女子十分傷心像剛哭過

Nadal又憶述最後一次見到年輕女子時，她的手臂和臉上有瘀痕，看似十分虛弱，步伐非常緩慢，看上去十分傷心，像剛哭過。控方問她最後一次見到該女子是何時，Nadal回答是在她死前兩天。控方聽罷再問她何以知道該女子已死亡，Nadal指當日曾有救護員錯敲她工作單位的大門，救護員其後前往涉案村屋。後來，她得悉該單位有人離世，便推測是該年輕女子。

案件編號：HCCC159/2021