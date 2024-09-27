大灣區共同家園青年公益基金成立5周年　服務惠及逾17萬港青

大灣區共同家園青年公益基金（下稱「大灣區青年基金」）於2019年成立，以「助青年 創明天」為使命，匯聚各界青年領袖，積極推動多元化活動，為青年在學業、就業及創業等方面提供各樣支援。今年是大灣區青年基金成立五周年，期間已主辦及資助超過400個項目，惠及青年逾172,000人次，受惠機構超過1,300間。

基金主席黃永光先生表示：「五年來，粵港澳大灣區的建設在經濟發展、交通基建、互聯互通、科技創新、惠民便利等方面都取得豐碩成果。香港受益於國家發展進程中的各種政策和機遇，尤其在青年發展方面，獲得了前所未有的支持與資源。我們堅信，在國家推動現代化高質量發展和大灣區的不斷協同融合中，香港青年必將擁有更多更大的發展機遇。」



啟發正向思維 近40,000人成為YO PLACE會員

青年是國家發展的棟樑，為他們建立正向人生觀，是助其心靈成長的重要基石。大灣區青年基金成立了YO PLACE築夢空間，透過結合線上線下的青年平台，提供大灣區升學、就業及創業的資訊和服務，並舉辦各類活動擴闊青年視野，啟發正向思維，發揮所長，至今已吸引近40,000人成為會員。

為了啟發有志向的青年實現夢想，基金亦創立了「創明天獎學金」，為才學兼優且熱心公益的本地大學生提供奬學金。此外，基金亦推動不同活動，啟發青年未來發展路向，其中包括集合各界青年領袖，就青年議題進行現況分享及趨勢討論的大灣區青年發展論壇，培養文化藝術欣賞的青年藝遊故宮及藝術欣賞體驗計劃等。

第四屆「創明天獎學金」共表揚16名品學兼優傑出大學生。

鼓勵多元發展 築願計劃助3,000人發揮潛能

隨著社會持續創新發展，青年的職業路向更為廣闊，一直以來基金致力支持青年提升技能，發展潛力。其中的築願計劃，已資助各青年服務機構舉辦了超過40個項目，幫助近3,000名有理想和志向的香港青少年在科技、藝術、教育及運動等方面深化技能及專業知識，加強自身優勢，把握大灣區發展機遇。此外，基金亦於不同領域支持青少年提升競爭力，包括與財經事務及庫務局合作主辦的「灣區啟航 - 金融才俊計劃」，為有志在金融行業發展的本地大學生提供實習及培訓機會；推動基層中學生學習人工智能及編程知識的「GenRobo機械新人類」計劃，讓他們認識AI大趨勢，發揮潛能；另外，基金亦與中華廚藝學院合作推出嶺南文化之鳳城點心培訓計劃，讓學生了解和學習鳳城點心製作技巧，承傳中華飲食文化。

「GenRobo機械新人類」計劃鼓勵學生學習人工智能及編程。

嶺南文化之鳳城點心培訓計劃，讓學生前往順德進行培訓，承傳中華飲食文化。

推動交流拓闊視野 超過16,000青年親身接觸神州大地

為加強青年了解國家發展，擴闊他們的視野與思維，大灣區青年基金去年至今資助逾300個交流項目於大灣區和其他內地城市考察，吸引16,000青年親身體驗祖國的迅速發展。其中包括基金與東華三院的共創明「Teen」校友會，舉辦大灣區城市體驗之旅，近150會員受惠，並與學友社為高中學生舉辦大灣區升學知多啲考察之旅。今年8月，透過協辦民政及青年事務局所舉辦的青年發展高峰論壇2024之「體驗香港」交流活動，創造機會讓香港青年與中國內地、東盟及海外的青年互動交流。

大灣區青年基金鼓勵青年親身於大灣區和其他內地城市考察，體驗祖國的迅速發展。

基金資助近150名「共創明『Teen』校友會」會員往大灣區內地城市進行交流。

展望未來，基金將繼續促進青年發展，推動香港青年積極融入國家發展大局，並幫助青年拓闊國際視野，裝備自己，發揮才能，為國家和香港的持續發展注入新的動力。

舉辦微型藝術展 加深家國情懷

為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，以及大灣區青年基金成立五周年，基金近日特別舉辦《家國情微型藝術展》，展覽的開幕典禮更榮幸得到香港特別行政區政府政務司副司長卓永興先生、中聯辦青年工作部副部長萬寧女士、香港特區政府民政及青年事務局副局長梁宏正先生、香港特區政府規劃署署長鍾文傑先生、大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生，以及大灣區共同家園投資有限公司總裁胡章宏博士親臨主禮。展覽展出42件糅合傳統匠人工藝及先進科技的作品。其中包括國家重要發展的神舟18號火箭升空的歷史時刻，以及工程宏大的港珠澳大橋，加上大灣區地標建築，更有香港市民最關注的大熊貓盈盈和她一對初生的龍鳯胎寶寶等等。基金期望藉著這個展覽，讓大家更了解祖國的發展，認識香港今昔面貌，促進香港市民尤其是青少年愛國愛港情懷。

香港特別行政區政府政務司副司長卓永興先生於展覽開幕禮致辭。

今次《家國情微型藝術展》承蒙民政及青年事務局支持，規劃署轄下展城館借出場地。大灣區青年基金誠邀各中小學及青生機構組團參觀，查詢可致電2210 9600。

供免費參觀 《家國情微型藝術展》詳情

日期：9月20日至10月5日

時間：星期一至四上午10時至下午6時；星期五、六、日及公眾假期上午10時至下午7時

地點：中環愛丁堡廣場展城館地下專題展區以及三樓多用途廳

為喜迎一對龍鳳胎及新熊貓製作，4至8厘米大的熊貓全人手造，有媽媽盈盈抱着龍鳳胎BB，還有熊貓騎單車繞場一周、坐搖搖椅、嚼竹葉、睡大覺、耍麻雀等，活潑可愛。

「神州18號升空」作品模擬2024年4月25日晚，神舟18號升空的震撼場面。微型火箭約1米高，發射升空至1.5米時會噴出火光及熱空氣。

如有興趣了解大灣區共同家園青年公益基金更多，或參與由基金舉辦的活動，請即瀏覽：https://www.gbayouth.org.hk/tc

（資料及相片由客戶提供）