被指資助國安罪行　言語治療師總工會清盤餘款11.6萬被充公

香港言語治療師總工會的5名幹事，透過工會發布3本羊村繪本後，被指串謀刊印煽動刊物罪成並被判囚19個月。該工會早前已被取消註冊，政府今年5月為工會委任清盤人，把工會餘下16萬元款項中，在扣除申請及清盤等費用後，律政司申請把餘下的11.6萬元充公。案件今(26日)在高等法院聆訊，律政司代表陳詞指，該些款項涉用於資助或協助危害國安罪行，法官陳慶偉批准申請。



原告律政司司長，被告香港言語治療師總工會的清盤人。政府於本年5月，委任委任職工會登記局副局長張韻筠為清盤人，被告今未有代表出席。

言語治療師總工會前主席黎雯齡。

政府指款項擬用以資助危害國安罪行

律政司代表陳詞時指，根據《國安法》實施細則，若法庭相納任何財產擬用於資助或曾用於資助，或協助干犯危害國安的罪行，可下命令將涉款充公。他們因而申請將總工會餘下16萬元的款項，其中5萬元會預留會作清盤費用，他們現申請把餘下的11.6萬元充公。若該5萬元扣除清盤費用後仍有餘款，亦會被充公，並強調該些款項屬於「擬用於資助或曾用於資助，或協助干犯危害國安的罪行」。

指前主席受訪時可證這說法

司方又指，除了總工會出版的三本繪本，亦引述前總工會主席黎雯齡受訪的文章，指黎曾稱：「工會各開小組，為在學校、院舍、醫院的言語治療師打開平台。平時討論行業議題，並在當中揭示政權問題。這些高學歷又年輕的會員，本身就好支持運動，但在工會之中，又可以從產業層面，發掘更多極權的證據，將抗爭連上自己的生活。」

法官聽取陳詞後即批准充公款項的申請。

案件編號：HCMP 773/2024

香港言語治療師總工會曾因出版3冊羊村繪本，被指干犯煽動罪被判囚。

繪本《羊村清道夫》中，用羊群罷工隱喻2020年2月的香港醫護罷工，要求特區政府全面「封關」禁止大陸人入境。（香港言語治療師總工會官網）

繪本《羊村十二勇士》中，最後一頁印有 12名逃犯的姓名，寫著「願12位勇士、所有被困、被迫流亡的香港人早日平安歸來」。（香港言語治療師總工會官網）