羊村繪本案｜5前言語治療師總工會成員　發布煽動刊物罪成囚19月

香港言語治療師總工會(已被取消註冊)被指發布3本內容涉煽動的兒童繪本，總會正、副主席、理事共5人同被控串謀刊印煽動刊物罪，法官郭偉健早前裁決時指，涉案三本繪本的煽動意圖，並非單單源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果。法官今（10日）在區域法院，有被告解僱律師，自行求情時稱，唯一後悔的是未有出更多繪本。郭官判5名被告各入獄19個月。



控罪最高刑罰為入獄2年

5名被告：黎雯齡（26歲，主席）、楊逸意（27歲，副主席），伍巧怡（28歲，理事）、陳源森（25歲，理事）及方梓皓（26歲，理事），同被指於2020年6月4日至2021年7月22日期間，串謀和黃凱晴及其他人，串謀刊印、發布、分發、展示及或複製活動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及誘使他人不守法或不服從合法命令。眾被告所面對控罪，最高刑罰為入獄2年。

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黎求情質疑有界限的自由是否自由

首兩名被告今解聘其代表大律師，自行求情。黎陳詞時質疑「有界限的自由是否自由」。惟郭官即打斷並稱：「再講落去就係政治宣言。」又言：「如果係話我判決喺錯，你咪上訴我。」又指終審法院亦有外國法官，稱；「我哋法院無可能隻手摭天㗎 … 我覺得你（求情）幫唔到我，都幫唔到你自己。」黎聞言後回應：「我無嘢講。」

楊稱後悔未出更多繪本

楊求情時稱，本案與其是審訊繪本有無散播謠言，倒不如話係對正確歷史觀的審判，而「歷史沒有所謂絕對，只有多元」，又指涉案繪本屬「紀錄民間史觀定散播謠言，只有人心可以審判。」她又指，若未能尊重個人自由，即使歌舞昇平，都只會是假象。楊自言她之所以出版繪本是為了指出羊所做是正確的，欲制止制度對他們的暴力。黎又指，「羊、狼角色可以互換，喺每個人的決擇…」。主控官即打斷其發言，楊最後表示：「我無後悔企喺羊嗰方，無後悔為自己抉擇的選擇。唯一後悔嘅喺，趕唔切喺被捕前出版更多繪本。」庭上有旁聽人士聞言抽泣。

伍稱想令小朋友明白守法的基礎

伍透過其代表大律師在庭上讀出自撰求情信，當中引用到諾貝爾文學獎得主卡繆的演講辭：「今天的作家不應為製造歷史的人服務而要為承受歷史的人服務」，指教育亦應為承受歷史的人服務，自言深知教導小朋友循循善誘的重要性，而非威嚇和灌輸。伍另指涉案繪本與其說是引起憎恨或慫使不守法，倒不如說是要去解釋情感的源頭，及要令小朋友反思守法的基礎，而非盲目因恐懼而服從。

方求情指未有證據指繪本內容破壞國家安全

關文渭大律師為方求情指，沒有證據證明涉案繪本令兒童認為其內容為不變真理以破壞國家安全，本案的罪責及傷害均非屬最嚴重或屬輕微。方過去診治的病人家屬亦形容，方為才華橫溢的言語治療師，指若其不能再在此行業工作，將會是香港一大損失。關最後指出，今日為中佳節，相信法官及大律師均會與家人用膳，而各位被告都有同樣的願望，故希望法庭能「做到一個地步」讓他們今日也可以與家人「人月兩團圓」。

三本涉案繪本的主要內容。(詳看下圖)

煽動意圖來自對兒童腦海產生的效果

法官早前裁決指，三本繪本均有煽動意圖，其煽動意圖並非單單源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果。沒有爭議的是這三本繪本均為香港言語治療師總工會的刊物，有直接證據證明香港言語治療師總工會理事會的所有理事有參與刊印、發布、分發、展示及複製該三冊繪本，而5名被告均為總工會第一屆理事會的理事，法庭故裁定各被告人均具煽動意圖發布繪本。

5被告均明知而刊印有關刊物

法庭裁定各人曾於2020年6月 4日至 2021年7月22 日期間，明知己刊印或將會刊印的繪本屬有煽動意圖的刊物，仍達成刊印、發布、分發、展示及/或複製三本繪本的協議。法庭最終裁定，他們意圖將該協議付諸實行，而在執行該協議期間，首三本繪本已經發布，繪本四亦在製備中。

案件編號：DCCC 854/ 2021